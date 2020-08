Koruna si bere své zisky zpět

ČNB se ve své predikci opět mýlila a znovu se potvrdilo, že její odhady nejsou založeny na základě dalšího možného vývoje konkrétní měny, ale spíše vývoje na světových trzích. Na svém posledním zasedání guvernér Rusnok řekl, že neočekává výraznější odchýlení od 27 korun za euro. Koruna však od té doby zpevnila až k 26,2 Kč/eur a do konce léta možná atakuje 26 korunovou hranici. Vše se však může otočit i na druhou stranu, pokud vláda vrátí zpět některé z plošných restrikcí, které ovlivní ekonomické oživení.

Emerging markets opět přitahují pozornost

Od výrazného výprodeje na začátku března se koruna zastavila na 28 korunách za euro, kde našla první silnou rezistenci v pohybu. Poté se však pohybovala po schodech, kdy vždy nabírala sílu pro další zpevnění. Koruna byla od dob ukončení intervence miláčkem investorů a jednou z nejlépe performujících měn rozvíjející se ekonomik. Podobný scénář se dal očekávat i tentokrát, a to jakmile klesnou rizika v ekonomice a na finančních trzích. FED totiž tiskne do ekonomiky ohromné množství levných peněz, které budou časem hledat své zhodnocení i na ostatních trzích, než jen na tom akciovém v USA.

Jak už zaznělo tak koruna si pro dosavadní zisky došla tzv. po schodech. Nejdříve vytvořila konsolidaci mezi 27 - 28 Kč/eur. Poté se odhodlala s obecným obnovením rizikového apetitu na evropských trzích zpevnit až na úroveň 26,5 Kč/eur, kde následovala další konsolidace. Tu se koruně podařilo prorazit až po sedmi týdnech, kdy následovalo silné zpevnění k 26,2, kde trh nyní krátkodobě koriguje, což je způsobeno silným růstem na euru a proobchodovné rezistenci, která se změnila na support. Další vývoj tak opět napovídá několikadenní konsolidaci, kde by trh mohl nabrat síly na další zpevnění.

Koruna posiluje navzdory očekávání

Tak i tak se opět nepodařilo ČNB správně odhadnout vývoj koruny. Banka odhadovala, že zůstane kolem úrovně 27 korun, což se nakonec nestalo. Podobně ČNB předpovídala v roce 2018 a 2019, že bude koruna zpevňovat pod 25 korun, kam jí pomohla až na začátku letošního roku rychlejší inflace a zvýšení úrokových sazeb. Právě to může být pro korunu do budoucna trochu problém, jelikož už nemá v zádech tak silný fundament, jako v minulosti. I přesto koruna posiluje a vrací se na úrovně, které jí jsou mnohem bližší. Ekonomicky bychom tak měli platit v zahraničí méně, což je 2 měsíce před koncem léta dobrá zpráva.

Jaký bude další vývoj?

Rizikový apetit stále nikam nemizí, čehož by mohla koruna ještě využít, čeká jí ovšem o poznání složitější cesta než doposud. Od uvolnění plošných restrikcí koruna posílila poměrně výrazně a pro investory není možná tolik zajímavá jako euro nebo britská libra. Proto bude zahraniční investory nyní zajímat jak na to bude tuzemská ekonomika. Ta je závislá hlavně na automobilovém průmyslu, který je úzce propojen s trhem práce. Očekávání jsou taková, že nezaměstnanost bude ještě růst , což není pro korunu dobrá zpráva. Zároveň po Evropě rostou nové případy nakažených, a to včetně České republiky. Vláda by se tak mohla během podzimních měsíců odhodlat k plošnějším opatřením. Zároveň lze ve stejnou dobu očekávat korekci na rizikových aktivech, což by také korunu stáhlo dolů.

Do té doby bude úroveň 26 Kč/eur přitahovat investory jako magnet a po aktuální korekci by mohlo dojít spíše k dalšímu proražení směrem dolů. Podobný vývoj lze sledovat již na páru USDCZK, kde díky slabšímu dolaru koruna umazala všechny ztráty.