Komodity přes mobil – vysoké zisky a vysoká rizika

S komoditami dnes díky finančním derivátům může obchodovat každý. Tím spíše ale nestačí jen „věřit komoditě“, je potřeba znalostí, jak funguje moderní trading a jaká přináší rizika.

Co se myslí výrazem komodita? Zjednodušeně jde o produkty jednotné kvality a ceny, které produkuje velké množství výrobců. Nejedná se tedy například o mobilní telefony, které se liší v mnoha různých znacích. Komodity se dělí do jednotlivých skupin: energie jako je ropa nebo plyn, dále kovy, tedy nejen vzácné kovy jako zlato, stříbro, platina či paladium, ale třeba i měď. A konečně zemědělské produkty, například různé druhy obilí, kakao, káva, maso a dobytek nebo třeba i pomerančová šťáva. Na každé komoditní burze, kde dochází k obchodování, jsou určeny požadované vlastnosti jednotlivých komodit a jejich obchodovatelné množství.

Vzhledem k charakteru komoditních burz, kdy se často sledují i ty nejmenší pohyby cen, je jen přirozené, že jsou využívány pákové produkty, jako jsou rozdílové smlouvy (CFD – z anglického contract for difference). Při pohybech cen dochází na základě této smlouvy k vyplacení jejího rozdílu. V případě růstu ceny vyplácí tento rozdíl kupující prodávajícímu a v případě poklesu ceny naopak. CFD jsou tedy deriváty umožňující spekulace na pohyby cen, bez fyzického vlastnění podkladového aktiva – tedy v tomto případě komodity.

Obchodování komodit s využitím CFD a finanční páky si předvedeme na následujícím modelovém příkladu. Severomořská ropa Brent měla 23. 7. 2019 v 18:45 hodnotu 62,95 USD a ve 23:15 hodnotu už 64,27 USD. Jedná se o růst o 2,09 %. V tabulce jsou příklady obchodů s pákovým efektem. Aktuálně se při obchodovaní s ropou prostřednictvím CFD uplatňuje páka 1:10, náš model v tabulce však ukazuje i situaci, jaký by byl zisk/ztráta v případě použití nižší páky, anebo obchodování bez použití páky. Jedná se o spekulaci na růst ceny, tedy při růstu ceny realizujeme zisk, při poklesu ztrátu.

*Tabulka je pouze ilustrativní a nezahrnuje poplatky brokerů a další náklady spojené s obchodováním

Scénáře platí pro obchodníka, který 23. 7. 2019 v 18:45 otevřel svou pozici při hodnotě 62,95 USD a uzavřel ji 23. 7. v 23:15 při hodnotě 64,27 USD. V tomto období došlo k růstu ceny WTI Crude o 4,22 %. Obchodník, jak je výše zmíněno, spekuloval na růst ceny. Bez využití finanční páky by tak potenciálně při počáteční výši investice 10 000 EUR vydělal 209 EUR. Nelze říct, že by se jednalo o neúspěšný obchod. Naopak. Pokud by obchodník spekuloval na pokles ceny, tak by prodělal. Spekulace na růst ceny tak byla vhodná strategie v tomto případě.

Zisk však lze znásobit využitím finanční páky, například v poměru 1:5 by obchodník ve stejné situaci dosahoval zisku 1 045 euro. Při páce 1:10, která se aktuálně při obchodováni s ropu uplatňuje, by dosáhl dokonce na zisk 2 090 eur.

Regulace kapitálových trhů v EU dovoluje v případě obchodování komodit maximální výši páky právě 1:10. Ovšem podobně jako finanční páka znásobí zisky, tak může znásobit i ztráty. V opačném případě, kdyby obchodník spekuloval na pokles ceny, dosahoval by v tomto případě za využití páky 1:10 ztráty 2 090 EUR, tedy přišel by během 4 hodin skoro o čtvrtinu investované částky.

Jak jsme znázornili, jedná se o produkt velmi rizikový, a tak jej žádná seriózní instituce neposkytuje bez obdržení uspokojivého výsledku z investičního dotazníku. Ten musí ze zákona vyplnit všichni potenciální klienti, než jim mohou být takto rizikové produkty nabízeny.

Pákové obchodování má dlouhou historii

Prvním obchodem s využitím finanční páky bylo odkoupení Pan-Atlantic Steamship Company společností McLean Industries, Inc., v lednu 1955. Dnes tyto obchody nazýváme jako účelové odkupy akcií. Největší rozmach zažily tyto odkupy v osmdesátých letech. CFD, které známe dnes, vznikají v Londýně v devadesátých letech. Jako otcové zakladatelé bývají označováni Brian Keelan a Jon Wood z UBS Warburg. CFD byly hojně využívány hedžovými fondy a dalšími institucionálními obchodníky díky možnosti obchodování bez fyzického vlastnictví podkladového aktiva. Vyhýbali se tak řadě v té době vysokých poplatků.

Ke konci devadesátých let se díky rozvoji internetu a dalších komunikačních kanálů dostala možnost obchodovat CFD k retailovým investorům. Internet a rozvoj v komunikačních odvětvích umožňoval sledovat okamžité pohyby cen a ihned obchodovat. V souvislosti s tím vznikla řada nových online platforem a mobilních aplikací, které obchodování dále zjednodušily. Díky takovému zpřístupnění se obchodování na kapitálových trzích stalo masovou záležitostí.