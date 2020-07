Vliv pandemie na rating zajistitelů: Nejistá budoucnost

Podle názoru ratingových agentur je aktuální pohled na obor zajištění chmurný. Jde prý o „problémové dítě“. Ekonomické výsledky a podnikání zajišťoven ovlivňují nadále jak nízké úrokové sazby, tak konkurence ze strany nových poskytovatelů kapitálu v oblasti katastrofických rizik.

Ratingová agentura Standard & Poor’s snížila výhled pro obor zajišťovnictví ze stabilního na negativní. K tomu úvěrový analytik Johannes Bender doplnil, že v tomto roce se oboru opětně nevrátí kapitálové náklady. Přitom už v uplynulých třech letech měl tento obor potíže kvůli velkým přírodním katastrofám a ostré konkurenci.

Časy se podle Versicherungswirtschaftheute mění. Ještě před rokem totiž Bender věřil, že dojde ke zvýšení cen v průměru o 5 %. Pandemie prý ovšem přinese vysoké pojištěné škody, které by mohly pro rozšířený obor zajišťovnictví znamenat dopad přesahující částku 30 mld. USD, což by mohlo zvednout kombinovanou provozní kvótu[1] na 101 až 105 %.

Bender dále prognózuje, že v příštím roce či v příštích dvou letech by mohli jednotliví zajistitelé za této situace ztratit svůj nyní v zásadě komfortní rating. Pokud jde o nízké úrokové sazby, tak se rychle s největší pravděpodobností nic nezmění. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde i šéfekonom této banky Philip Lane nedávno potvrdili zahájení nákupu dluhopisů.

Nadále bude pokračováno v dosavadním kurzu Evropské centrální banky, a to prý až do doby, než skončí "krizová fáze" epidemie. S cílem řešit ekonomické dopady koronaviru nakoupí Evropská centrální banka finanční aktiva za 750 mld. EUR. Tento program poběží do konce roku 2020 a bude se vztahovat na dluhopisy státního i soukromého sektoru.

[1] Schaden-Kosten Quote - ukazatel vyjadřující poměr celkových nákladů na pojistná plnění, provizí a jiných nákladů (obvykle) k zaslouženému pojistnému. Je-li tento ukazatel nižší než 100 %, tak je společnost zisková. Lze to pochopitelně použít i na celý obor. Zdroj: Versicherungswirtschaftheute