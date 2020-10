Zajímavost: Kritika pojistitelů kvůli účasti na ropovodu v Kanadě

Řada expertů zastává názor, že získávání ropy z ropných písků má ještě horší dopad na ekologii než tradiční těžba ropy. Proto nepřekvapuje, že neziskovka – ekologická organizace Urgewald kritizuje německé skupiny Munich Re a Talanx za jejich účast na ropovodu v Kanadě, kterým má proudit právě ropa z ropných písků. Je tato kritika oprávněná?

Společnost Temple Insurance, dceřiná společnost zajišťovny Munich Re, a společnost HDI Global SE Canada, dceřiná společnost koncernu Talanx, jsou podle výše uvedené ekologické organizace zapojeny do pojištění ropovodu Trans Mountain v Kanadě. Stavba ropovodu je pokládána za spornou a vyvolává hodně protestů i na mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu neudivuje, že organizace Urgewald činí pojistitele odpovědnými.

Přitom podle ekologické organizace Urgewald musí skupina Munich Re postupovat od září 2019 podle vlastní směrnice, která vylučuje z jejího podnikání pojištění získávání ropy z ropných písků a pojištění s tím související infrastruktury. Kromě toho prý také nemá poskytovat investice těm podnikům, které tvoří více než 10 % svého obratu z ropných písků.

To je pokládáno ekologickými aktivisty za první krok správným směrem. Pojištění ropovodu Trans Mountain bylo sjednáno v srpnu 2019. Příslušná pojistná smlouva by měla být obnovena v srpnu 2020, takže se brzy ukáže, jak vážně bere skupina Munich Re svoji novou směrnici týkající se ropných písků. Pokud by ji dodržela, tak její dceřiná společnost by nesměla dále ropovod podporovat.

Na základě diskuze ohledně blízkosti termínu uzavření pojistné smlouvy a termínu vydání směrnice skupina Munich Re upřesnila, že daná směrnice nabyla účinnosti 9. října 2019, tedy několik měsíců před sjednáním pojištění daného ropovodu. Dále společnost sdělila, že je smlouvou vázána, a to až do prodloužení. Samozřejmě tato pojistná smlouva prý bude přezkoumána s ohledem na novou směrnici. V dané chvíli nemůže prý Munich Re poskytnout více informací.

Méně okolků projevuje organizace Urgewald vůči skupině Talanx. Podle ekologické aktivistky Regine Richter se jeví, že „vystoupení“ z ropných písků by se u této společnosti mělo nejdříve týkat oblasti investic, a to s velmi slabou prahovou hodnotou ve výši 25 %. Účast na pojištění kanadského ropovodu podle ní ukazuje, že Talanx musí svoje nasazení zlepšit, pokud chce být tento koncern brán vážně ve vztahu k udržitelnosti.

Odpověď skupiny Talanx ale ukazuje, že může být brána vážně. Pojistka je již neaktuální. Společnost HDI Global měla na pojištění ropovodu Trans Mountain velmi malý podíl ve výši 2,5 %. Talanx dále upozornil, že v roce 2019 využil opci a kompletně z projektu vystoupil, což znamená, že již nekryje v rámci tohoto projektu žádná rizika.