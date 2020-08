Jak si vedou největší globální pojišťovací makléři?

Ratingová agentura AM Best zveřejnila v červencovém vydání svého pojistného časopisu BEST´S REVIEW pořadí 20 největších globálních pojišťovacích makléřů v roce 2019, a to podle celkových výnosů.

TOP 20 podle celkových výnosů

První místo si v roce 2019 upevnila akvizicí společnosti Jardine Lloyd Thompson Group (dále jen „JLT“) společnost Marsh & McLennan (dále jen „Marsh“), jejíž celkové výnosy vyskočily z 14,95 mld. USD v roce 2018 na 17 mld. USD v roce 2019. Druhé místo zaujala společnost Aon Plc s celkovými výnosy ve výši 11 mld. USD. Společnost Marsh uvedla, že akvizice JLT byla největší v celé její historii a umožnila rozšíření jejího podnikání ve Spojeném království, Austrálii, v oblasti Asie – Pacifik a v Latinské Americe. K tomuto pořadí globálních pojišťovacích makléřů je nutno dodat, že v něm není zahrnuta společností Aon navržená akvizice společnosti Willis Towers Watson, kterou lze považovat za překvapivou či dokonce senzační, neboť byla oznámena až v roce 2020.

Do první pětky globálních pojišťovacích makléřů v roce 2019, kteří si také udrželi své pozice z předchozího roku, patří ještě společnosti Willis Towers Watson s celkovými výnosy ve výši 9,04 mld. USD, Arthur J. Gallagher & Co. (7 mld. USD) a Hub International Ltd. (2,4 mld. USD). Většina zbývajících globálních pojišťovacích makléřů, zařazených do TOP 20, se v roce 2019 posunula minimálně o jeden stupínek nahoru, a to vzhledem k začlenění JLT do společnosti Marsh. Za největší „skokany“ lze v roce 2019 považovat společnost Acrisure LLC, která se posunula z 11. na 9. pozici a společnost EPIC Insurance Brokers & Consultants, která se v roce 2018 dostala poprvé do TOP 20 a hned v roce 2019 poskočila na 18. pozici.

Fúze a akvizice

Vývoj v oblasti fúzí a akvizic, pokud jde o globální pojišťovací makléře, sleduje společnost Optis Partners'. V přehledu za rok 2019 označila opětně jako nejaktivnějšího pojišťovacího makléře, a to již popáté, společnost Acrisure LLC, která má sídlo v Caledonii, Michigan (USA). V roce 2019 navázala partnerství se 100 agenturami. Z firemního profilu Acrisure LLC vyplývá, že za posledních 5 let zvýšila obrat o 86 %. Po akvizici si její partneři zachovávají lokální autonomii, ale mohou se nově opřít o odborné kapacity a kapitálovou sílu Acrisure LLC.

Společnost Optis Partners' k vývoji v roce 2019 dále uvedla, že polovina z 10 nejaktivnějších pojišťovacích makléřů uskutečnila méně fúzí a akvizic než v předchozím roce, ale celkově vzrostl jejich počet v celém globálním pojišťovnictví o 6 na 649. V přehledu Optis Partners' o počtu akvizic a fúzí za rok 2019 následují za Acrisure LLC společnosti Hub International's se 74 případy, AssuredPartner's s 53 a Brown & Brown's s 23.

Změna názvu

Společnost BB&T Insurance Holdings se v roce 2019 stala společností Truist Insurance Holdings. Truist je název společnosti vytvořené na základě fúze společností BB&T a SunTrust Bank. Tyto dvě společnosti rozvinuly spolupráci se společností Interbrand, globální konzultační firmou v oblasti firemních značek, aby se vhodně prosazoval nový název a firemní značka. Nový název společnosti vyplynul z práce se zainteresovanými osobami, cílovými skupinami a také z analytického výzkumu.

Návrat do TOP 20

V roce 2019 se dostala na 20. pozici v žebříčku největších globálních pojišťovacích makléřů čínská společnost Fanhua. Předtím se v TOP 20 objevila v roce 2017. Tento čínský pojišťovací makléř debutoval v TOP 20 v roce 2009, ale ještě pod názvem CNInsure. Ke změně názvu na Fanhua došlo v roce 2016.

TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz

V těchto dne také odborný portál oPojištění.cz začíná sbírat data u českých makléřů, která jsou využita k sestavení žebříčku nejúspěšnějších tuzemských společností. Zdrojem informací jsou účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které jsou zveřejňovány ve Sbírce listin veřejného rejstříku. Posuzováno je objektivně ověřitelné kritérium – výše tržeb z činnosti. Loňský žebříček přinesl tyto výsledky: