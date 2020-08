Velká Británie: Karanténa přinesla překvapivě rychlé vyřízení škod na autech

Makléřská společnost Willis Towers Watson zkoumala, jaký vliv měly restriktivní opatření během koronavirové krize na vznik a řešení škod z pojištění aut. Koncem května o tom přinesla zprávu.

Studie makléřské společnosti odhalila, že v polovině dubna bylo množství instrukcí zasílaných automobilovými pojistiteli do autoservisů o 80 % nižší, než jaký byl průměr prvních tří měsíců roku 2020. Současně bylo zjištěno, že 27 % autoopraven dočasně přerušilo svůj provoz. Ty servisy, jež zůstaly otevřené, omezily provozní dobu a snížily kapacitu.

Zatímco počet nahlášených škod klesl, náklady na opravy rostou. Podle studie stála oprava vozu během 12 týdnů před vyhlášením pandemických restrikcí průměrně 1850 liber. Na začátku všeobecné karantény vzrostla průměrná cena opravy nejprve o 100 liber, aby v prvních třech týdnech dubna 2020 dosáhla hranice 2000 liber.

„Náhledem do vývoje cen v Audatexu lze zjistit, že průměrné ceny náhradních dílů strmě vzrostly během dubna. Vyšší úroveň nákladů je typicky spojena s tím, že docházelo k většímu rozsahu škod na autech. V tom se projevilo, že se urychleně opravovala i nepojízdná auta v zájmu udržení mobility motoristů. Na to tlačily i pojišťovny, aby situaci ulehčily,“ stojí ve zprávě Willis Towers Watson.

Neil Garett, obchodní ředitel Audatexu UK tento vývoj komentoval: „Servisy pocítily tlak na zakázky už před oficiálním vyhlášením nouzového stavu. Data ukazují, že mnohé autoopravny měly už tehdy práci odpovídající asi třem týdnům normálního provozu. Jediný rozdíl byl, že tehdy byly do servisů přivážena auta s lehčím či středním poškozením, zatímco nyní se opravují hlavně silně poškozené vozy.“

Ale možná nejpřekvapivější a v souvislosti s výše uvedenými fakty až nepochopitelné je, že došlo k podstatnému zkrácení doby opravy – času, který pojistitelé ve Velké Británii nazývají „key to key“ (tedy od odevzdání klíčků do jejich opětovného vrácení zpět) a jenž značí, za jakou dobu motorista dostane zpátky plně funkční opravený vůz.

„Pokud takovou analýzu časového úseku od data nehody do data navrácení auta do provozu provedou pojišťovny, zjištění o radikálním zkrácení je velmi pravděpodobně přivede k tomu, aby takové urychlení daly hodně vysoko na svůj „to-do“ seznam. Budou uvažovat, zda klíčovou roli hrály dočasné opravy těch nejdůležitějších závad, zatímco komplexní nápravu ponechaly servisy na pozdější dobu, anebo je reálné dodávat komplexní opravy skutečně v tak krátké době, že by se to mohlo stát novým benchmarkem ve vyřizování škod klientů?“ ptá se řečnicky Tom Helm z Willis Towers Watson.