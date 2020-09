Ping An předběhl pojišťovnickou elitu. Lékařský „guru“ trhá rekordy!

Společnost Ping An patří k nejhodnotnějším pojišťovnám na světě. A ukazuje se, že čínský gigant už zvládl mnohé, co tradiční velikáni typu Allianz nebo Axa mají teprve v plánu. Vybudoval funkční ekosystémy sahající daleko za oblast komerčního pojišťovnictví. Například nabídka služeb v oblasti zdraví je něco, s čím chce Ping An zabodovat i během koronavirové krize.

Jaký je recept na úspěch čínské pojišťovny? Ping An převedl svůj kompletní kmenový obchod na cloudové platformy. Každá taková platforma poskytuje koncernu všestranné styčné body, aby bylo možné vybudovat ekosystémy výrazně nad úrovní běžného pojišťovacího obchodu. A možnosti dalšího rozšiřování hodnotového řetězce jsou prakticky všudypřítomné.

V sektoru péče o zdraví provozuje Ping An celou síť takových platforem, s nimiž oslovuje nejrůznější aktéry bezprostředně při jejich potřebách získat informace nebo provést nějakou interakci, a rovnou jim předkládá cílené nabídky. Centrem ekosystému je lékařský „guru“ Ping Ans Good Doctor. Ten představuje se svými 250 miliony registrovaných uživatelů špičkovou bázi telemedicíny, která nemá ve světě obdoby.

Vše okolo zdraví

Tato platforma Ping Ans Good Doctor pokrývá celou oblast zabezpečení přes pojištění až po dojednání termínu u skutečného lékaře a zaslání potřebných léků na adresu pacienta. V prvních dnech koronavirové krize v Číně se údajně využití mobilní aplikace Good Doctor zvýšila na desetinásobek. Podle Jessicy Tan, jedné ze šéfek Ping An, je pozoruhodné a působivé, jaký vliv mohou mít digitální technologie na zlepšení efektivity zdravotního systému. Podle ní jde jednoznačně o znamení, že firma je se svými produkty a nabídkami na dobré cestě.

Divize Ping An Healthcare nabídla mezitím program, jenž je schopen v případě epidemie nahradit kontrolní telefonáty prováděné obvykle lidským personálem. Občané jsou automaticky dotazováni a vyhodnocení jejich odpovědí je rovněž automatizováno. Podle Jessicy Tan tak lze technologií Ping An podpořit celá města, aby bylo možné podchytit pacienty s covidem-19 a současně rozsah nebezpečí infekce, a tímto způsobem pak lépe budovat prevenci.

Každému zákazníkovi náleží digitální přístup, aby bylo možné udržovat přehled. Během poslední pandemie mnoho lidí využívalo on-line ordinační hodiny, což by v normálních časech trvalo nejspíš roky, než by si na tento způsob populace zvykla.

Ping An byla založena v roce 1988 a za dobu své existence vyrostla v jednu globálně nejsilnějších a nejhodnotnějších značek pojištění vůbec. Na významném odbytovém trhu Číny pojišťuje tento koncern každého sedmého občana. Podnik se dělí na tři hlavní sféry podnikání: pojištění, banku a investice. Největší obrat vykazuje právě pojištění. Rozkročením do dalších oblastí může Ping An obsloužit zákazníky plnohodnotnou paletou finančních služeb, zatímco konkurence většinou spoléhá v jiných odvětvích na kooperace s partnery.

Podle studie Oliver Wyman vychází největší nebezpečí pro banky a pojišťovny z digitálních platforem, které mohou vázat koncového konzumenta jako centrální přístup k finančním službám. Proto si to také vzali k srdci generální ředitelé koncernů Allianz a Axa v Německu, kteří vidí v digitální strategii čínské společnosti Ping An model pro budoucnost. A co je důležité: koncept Ping An potřebuje každodenní práci na 20 000 IT vývojářů a programátorů, kteří jsou centrálním týmem firmy. Jen díky nim je Ping An teď tam, kde je. A to je recept i pro Evropu: méně referentů, více ajťáků.