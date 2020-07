Stříbro prochází zvýšenou volatilitou

Stříbro stojí na čele vítězů červencového obchodování. Tento drahý kov rostl díky oslabení USD a extrémní politiky centrálních bank. Včera americký Fed investorům potvrdil, že udělá vše na podporu trhů. Stříbro však pozvánku do vyšších úrovní odmítlo. Na grafu D1 vytvořilo dvě velké doji svíčky. Po rally, kterou si kov procházel v posledních týdnech, znamená takový vývoj riziko a strach býků tlačit cenu dále na vyšší úrovně. Podobný vývoj se odehrál již v minulosti. V roce 2010 jsme byli svědky rally na stříbře (prodloužilo se až do roku 2011), která však rychle pokračovala dále. V roce 2016 podobné svíčky zastavily rally, ale místo propadu se investoři dočkali konsolidace na vyšších úrovních (před následným poklesem). Takže podobné formace mohou mít odlišná vyústění. Ale i pokud by došlo ke korekci, tak by to nemělo znamenat, že se tím mění pozitivní výhled na další vývoj instrumentu.