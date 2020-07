Rozbřesk: Jak se proinvestovat z krize?

Z krize se musíme proinvestovat, často říkají nejen čeští politici. Zní to pěkně, ale nemusí to být ve finále nic jednoduchého.

Investice mají na rozdíl od spotřeby domácností nebo vlády hned dvojí pozitivní efekt. Nejprve podobně jako spotřeba podporují poptávku - investující firma tím, že staví nebo nakupuje stroje, jednoduše utrácí peníze a dává “okamžitě” práci řadě jiných firem v dalších odvětvích (například ve stavebnictví). Ne každá nová poptávka ovšem podpoří českou ekonomiku stejně. Důležité je, jaké navazující obory ovlivní. Klíčové je, kolik benefitující firmy vytvoří přidané hodnoty v Česku a kolik z ní nakonec rozdělí mezi zaměstnance na mzdách, které oni zase mohou utratit za nové zboží a služby. Jednoduše řečeno, je velký rozdíl mezi investicí, která znamená nákup drahého stroje vytvořeného z větší části firmami v Německu a v Číně a mezi investicí, která znamená výstavbu nové výrobní haly menší domácí stavební firmou zaměstnávající domácí stavaře.

Obecně v Česku bohužel platí, že investice jsou hodně dovozně náročné a velká část přidané hodnoty jednoduše mizí v zahraničí. Multiplikační efekty investic jsou proto na rozdíl od spotřeby domácností nebo vlády jednoduše nižší.

To však neznamená, že bychom měli hned zavrhnout myšlenku se z krize “proinvestovat” a nahradit ji vizí “z krize se projíst”. Investice mají totiž na rozdíl od spotřeby i druhý pozitivní efekt, nejen že okamžitě zvyšují poptávku, ale zadělávají na trvale vyšší růst v budoucnu. Vytvářejí zpravidla buď úplně nové výrobní kapacity, nebo přispívají k efektivnějšímu využití těch stávajících. Ať tak nebo tak, na rozdíl od spotřeby také v delším období posilují nabídkovou stranu ekonomiky. A i zde platí, že není investice jako investice. Česko podobně jako všechny ostatní evropské země stojí zejména o investice do odvětví s vysokou přidanou hodnotou - nechceme být “montovnou”, ale “inovačním mozkem” Evropy. Takových investic, ať už domácích nebo zahraničních, je ovšem jako šafránu. A nárůst nezaměstnanosti nás pravděpodobně donutí trochu snížit nároky a vzít na milost i investice vytvářející méně kvalifikovaná pracovní místa. Pracovní trh se totiž pomalu začne probouzet do nové reality, ve které zejména méně kvalifikovaní zaměstnanci začnou tahat za kratší konec provazu...



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna včera před zasedáním Fedu opět nabrala sílu a posunula se do blízkosti 26,20 EUR/CZK. Věříme, že čísla z eurozóny i Česka by nemusela již trhy překvapit negativně (i když půjde historicky nejhorší propad), a proto by se koruna mohla ještě pokusit rozšířit své zisky. Střednědobě jsme spíše příznivci korekce nedávných rychlých zisků české měny.



Zahraniční forex

Eurodolar v předvečer včerejšího zasedání Fedu sice opět atakoval hranici 1,18, ale vzhledem k tomu, že americká centrální banka nepředstavila nic nového či průlomového, tak se měnový pár již dále nedostal. Takzvaná revize (rámce) měnové politiky, od níž se dají očekávat významnější změny, se tedy dá očekávat nejdříve na zářijovém zasedání. Každopádně Fed ale doufá, že Kongres již brzy přijde s novým fiskálním balíkem (600-dolarové šeky zasílané domácnostem expirují již tento týden), který bude moci svou politikou akomodovat.

Dnes se může eurodolarový trh více zaměřit na makroekonomické fundamenty. Kromě toho, že odpoledne budou v USA zveřejněna ostře sledovaná týdenní data z trhu práce, přijde na pořad dnes i výsledek amerického HDP za druhý kvartál. A nebude to pěkné čtení, které by mělo dolar povzbudit k tomu mazat radikálně předchozí ztráty. Na druhou stranu dnes v 10:00 reportuje výsledek HDP za krizový druhý kvartál Německo, kde se může ukázat, že propad nebyl nakonec tak dramatický.