Ačkoliv je Chorvatsko silně zasaženo koronavirem, turistický sektor se zotavuje, i díky Čechům

Dle oficiálních předpovědí bude Chorvatsko patřit mezi koronavirem nejvíce zasažené země v Evropě. Očekává se, že hrubý domácí produkt prudce klesne, a to až o 11 %, kdy hlubšímu propadu by mělo čelit jen Španělsko a Itálie. Broker CapitalPanda dále informoval, že do stejné skupiny jako Chorvatsko bude patřit také Francie a Řecko.