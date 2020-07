Automobilový sektor pod tlakem / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 20. 7. 2020

V Evropě se v letošním roce odhadem prodá o čtvrtinu aut méně než v loňském roce. Návrat k růstové křivce bohužel neočekáváme letos ani v příštím roce. Situace následujících let bude hodně závislá na souhrnném objemu všech ekonomických dopadů letošní krize.

Producenty automobilů trápí nejen ekonomické zpomalení, ale i rostoucí tlak nesplnění nových emisních limitů a stále rostoucí tlak na elektromobilitu. Za první pololetí letošního roku se v Evropské unii prodalo o téměř 40% méně automobilů ve srovnání s prvním pololetím 2019. Z pohledu druhého pololetí letošního roku neočekáváme výraznější nárůst poptávky po automobilech. Většina evropských producentů tak i v následujících měsících bude pod velmi velkým tlakem.

Podíl evropské produkce automobilů v celosvětovém měřítku má nadále klesající trend. Na loňských 15% již zřejmě Evropa v nejbližších letech nedosáhne. Souběžně s tím stále roste podíl čínské automobilové produkce, která loni zaujímala 27% a v následujícím desetiletí by mohla překročit třetinový podíl na celosvětové produkci. Jinými slovy každé třetí auto nově uvedené do provozu, bude vyrobeno v Číně.

Úspora nákladů je stále velkým tématem a lze předpokládat, že bude nadále docházet k jednotlivým akvizicím a fúzím v rámci tohoto odvětví. Nejnovější oznámené spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler s francouzskou PSA Group je toho jasným důkazem. Nově vzniklý subjekt ponese název Stellantis a svou velikostí se zařadí na čtvrté místo za firmy Volkswagen, Toyota a Renault-Nissan. Ani tyto velké firmy však s akviziční činností pravděpodobně nekončí.

Jedním ze zásadních faktorů, které mohou pro letošní a příští rok situaci v automobilovém sektoru ovlivnit, je rozsah případné druhé vlny koronavirové nákazy a jejího dopadu na celosvětovou ekonomiku. V tuto chvilku je vývoj následujících měsíců jen velmi těžko predikovatelný. Pokud by se případná druhá vlna pandemie nepodepsala obdobnou měrou na ekonomickém vývoji, mělo by to pro automobilový sektor znamenat naději na určité oživení v následujících letech.

Petr Pelc, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 7. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

17. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 949,03 926 950 ↓ -2,47 810 - 980 4 3 Dow Jones (US) 26 671,95 25 939 26 500 ↓ -2,75 23 100 - 27 000 3 4 NASDAQ C.(US) 10 503,19 9 750 9 650 ↓ -7,17 7 900 - 12 000 2 5 FTSE 100 (VB) 6 290,30 6 222 6 200 ↓ -1,09 5 650 - 6 700 2 5 DAX (Něm.) 12 919,61 12 136 12 300 ↓ -6,07 10 200 - 13 000 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 22 696,42 21 764 22 250 ↓ -4,11 19 100 - 22 800 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

17. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 949,03 960 960 ↑ 1,16 850 - 1 010 5 2 Dow Jones (US) 26 671,95 26 071 26 600 ↓ -2,25 23 000 - 28 000 3 4 NASDAQ C.(US) 10 503,19 9 850 9 950 ↓ -6,22 7 050 - 12 800 3 4 FTSE 100 (VB) 6 290,30 6 464 6 450 ↑ 2,77 5 500 - 7 400 5 2 DAX (Něm.) 12 919,61 12 607 13 200 ↓ -2,42 10 900 - 14 200 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 696,42 21 929 22 400 ↓ -3,38 19 000 - 24 600 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers