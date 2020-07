ČEZ: Kvartální výsledky ovlivní nižší poptávka, potvrzení projekce (Komentář k firmě,Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 11. srpna 2020 v 8:00 CET

Očekávané výsledky hospodaření: Letos by měla realizační cena elektřiny, za kterou ČEZ prodává, být těsně pod hranicí 45 EUR/MWh. To znamená zhruba 15% nárůst ve srovnání s cenou za rok 2019 (35 EUR/MWh). Přesto očekáváme nižší výsledky ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Je to dáno tím, že velká část druhého kvartálu byla ovlivněna utlumením ekonomiky vzhledem k restriktivním opatřením kvůli pandemii koronaviru. To mělo vliv na pokles poptávky, což zasáhlo zejména sektory Distribuce, Prodej a Těžba.

Tradičně jednou z nejsledovanějších položek budou celoroční cíle vedení ČEZu na hospodaření tohoto roku. Připomínáme, že ČEZ své původní projekce na tento rok mírně upravil již 12. května spolu se zveřejněním reportu za první čtvrtletí. Současný cíl pro zisk EBITDA je 61-64 mld. CZK (původní 63-65 mld. CZK) a pro čistý zisk 19-22 mld. CZK (původní 21-23 mld. CZK). Samozřejmě, že existuje riziko, že opět dojde k revizi, ale vzhledem k tomu, že ke snížení cílů došlo v polovině května, další úpravu nečekáme.

Podle našich odhadů klesnou celkové výnosy za druhé čtvrtletí o 3,7 % na 46,4 mld. CZK. Vyšší cena prodané elektřiny bohužel nedokázala kompenzovat pokles poptávky

v segmentech Distribuce a Prodej, kde čekáme roční pokles tržeb o cca 10 %. Poklesnout by měl také odbyt uhlí, kvůli nižší produkci v uhelných elektrárnách. Očekáváme také růst personálních nákladů, to vychází z vyššího počtu zaměstnanců. Zisk EBITDA by měl dosáhnout 11,3 mld. CZK a čistý zisk 1,9 mld. CZK.