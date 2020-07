Soběstačnost při péči o vlastní auto je cool

Fanatičtí zastánci superznaček přesvědčení o nedotknutelnosti integrity vlastního vozu by nedovolili sáhnout na svého miláčka nikomu mimo autorizovaný servis vlastní značky a nechali by si tam nejraději i nalívat vodu do ostřikovačů. Naopak někteří technicky zdatní řidiči jsou přesvědčeni, že si na svém autě musí udělat všechno sami. Je pravda, že dnes vozy pro řešení některých situací vyžadují odbornou diagnostiku, přesto je spousta věcí, které majitel může rozpoznat i udělat sám. Nejen pro radost ze soběstačnosti, ale i pro důkladnější znalost vlastního automobilu, jeho vlastností, i případných slabých míst. Nehledě na to, že před každou jízdou je řidič dokonce ze zákona povinen si ověřit technický stav auta a je odpovědný za to, že je vůz v pořádku, to ale znamená určitou alespoň základní znalost automobilu i pod kapotou.

Potom takový společný prostor, jako je klub AUTODOC, kde jsou na stránce autodoc.cz k nalezení odpovědi na všemožné otázky kolem aut podle značek, videa s návody pro řešení různých situací i závad je pro takového osvíceného majitele auta to pravé místo.

Najde zde společenství lidí podobného smýšlení, kteří jsou schopni a ochotni si sami trochu zamazat ruce a s pomocí odborných manuálů pro výměnu dílů, které jsou tu k dispozici si samostatně opravit auto a vyřešit závadu. Také zde získá podporu odborníků klubu, pokud nalezené manuály, návody a tutoriály nestačí, nebo když při práci na voze narazí na nějakou záhadu. Potom jsou experti klubu AUTODOC schopni ho úskalím výměny dílů svou odbornou radou provést.

Může si zde online vést servisní knížku - harmonogram výměny dílů a vhodně si plánovat výdaje na údržbu auta. Protože při údržbě auta je potřeba nejen vědět jak na to, ale také mít po ruce potřebné nářadí a náčiní. Případně si pořídit všechny potřebně součástky k opravě nebo výměně dílu, i všechen materiál nebo kapaliny. Příprava je důležitá, aby bylo všechno po ruce, než se majitel automobilu pustí do práce a mohl opravu nejen začít, ale i úspěšně dokončit. A když se přece jen nedaří, je možné se do klubu obrátit o okamžitou radu.

Na stránkách jsou k nalezení tutoriály pro snad všechny typy oprav. Vymezením značky a modelu si vyberete vaše auto a zvolíte typ problému, který je třeba vyřešit.

Stránky klubu AUTODOC vám pak nabídnou videonávod nebo postup řešení v pdf souboru, který vás opravou krok za krokem provedou. Zároveň zde najdete podporu a možnost dozvědět se něco nového. Od slovníku používaných termínů po příspěvky, které vás seznámí se zajímavými informacemi a tipy, jak auto bezproblémově provozovat i opravovat.

Oblíbené a nejčtenější příspěvky vám osvětlí příčiny některých závad a co s nimi, poradí vám při výběru některých komponentů, napoví volbu nutných dílů. Každý zkušený řidič anebo majitel auta, který se o svůj vůz chce dobře starat, se zajímá o zprávy ze světa automobilismu, o technické informace a novinky.

Ale zajímavé jsou i tipy a triky na údržbu i opravu auta, které už někdo vyzkoušel a ověřil a vy si je prostě vyhledáte a máte k dispozici. A v neposlední řadě zde najdete i e-shop, kde si pro svůj typ, značku i model vozidla najdete cokoli, co právě potřebujete pro veškeru péči o své auto. Je přínosné vědět, že do klubu AUTODOC se můžete obrátit pro informaci, konkrétní radu, pořídit si nutnou součástku nebo si i jen přečíst zajímavé texty ke konkrétnímu modelu automobilu.