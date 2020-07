Rozbřesk: Společný záchranný fond je přelomový, euro po právu sílí

Nemožné se stává skutečností, dalo by se říct po maratonu jednání o záchranném fondu EU. Před rokem by vidina společného záchranného fondu, který dohromady s tradičním rozpočtovým rámcem bude přesahovat 15 % HDP eurozóny, budila úsměv na rtech. COVID vše změnil.

EU má fiskální kapacitu nevídaných rozměrů a poprvé půjdou z Bruselu peníze na společnou podporu ekonomiky v recesi. Nový nástroj na rozdíl od poslední finanční krize nebude chtít výměnou za evropské peníze po národních vládách úspory. Naopak, velká část peněz má za cíl skrze podporu investic jednoduše rozhýbat zamrzlou domácí poptávku. Velké neshody sice stále přetrvávají a spořivé státy v čele s Holandskem by určitě dávaly přednost čistě národním řešením. Společný fond však nakonec spatřil světlo světa a kdykoliv v budoucnu může zafungovat jako precedens.

I když je to to poslední, co by si dnes Finové, Rakušané a Holanďané přáli, ze záchranného fondu nakonec může vyrůst trvalejší řešení. Ne, že by byl rozpočet EU trvale takto vysoký. To by musel společný rozpočet časem nahradit národní, a to je kvůli velkému rozdílu v sociálních politikách i daňových systémech zatím stále “sci-fi”. Co si však lze představit, je EU, která bude ode dneška jakoukoliv další recesi řešit společně. A Brusel nebude fungovat jen jako “policista” kontrolující stav národních veřejných financí.

To by do značné míry řešilo i dilema ECB, jak dál provádět měnovou politiku. Těžko si představit u německého ústavního soudu žalobu na ECB, která na místo italských nebo španělských dluhopisů jednoduše nakupuje ve velkém společné dluhopisy vydané Evropskou komisí.

Na stole samozřejmě zůstává řada problémů. Zejména jak dobře podmínit uvolňování prostředků tak, aby členské země prováděly potřebné strukturální reformy (Itálie) a dodržovaly základní práva EU (Polsko, Maďarsko). To ale nic nemění na tom, že dohoda nad záchranným fondem je skutečně přelomová a euro i středoevropské měny v tuto chvíli po právu posilují.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká měna pozitivně ocenila dohodu nad záchranným fondem EU, prorazila 26,50 a prudce posílila až do blízkosti 26,30 EUR/CZK. Je tak na nejsilnějších hodnotách od začátku března a pokud se na globálních trzích výrazněji nezhorší počasí, může se v nejbližších seancích pokusit otestovat 26,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Podobně jako euro proti dolaru či švýcarskému franku, tak i středoevropské měny byly včera podpořeny pozitivními zprávami o dohodě lídrů EU nad pandemickým Fondem obnovy a sedmiletým rozpočtem na roky 2021-2027. Není divu, že za této konstelace forint snadno vstřebal snížení základní úrokové sazby MNB z hodnoty 0,75 % na 0,60 %. MNB ve svém komentáři navíc uvedla, že z důvodů zachování finanční stability by měly úrokové sazby zůstat v dostatečné vzdálenosti nad nulou, což lze interpretovat tak, že již další snížení oficiálních úroků už v Maďarsku nemusí přijít, což je pro forint pozitivní zprávou. MNB chce v případě nutnosti ekonomiku podpořit jinými, nově například i nákupy dluhopisů s velmi dlouhou maturitou (konkrétně 15 let).



Ropa

Severomořská ropa Brent v průběhu včerejšího obchodování prolomila hranici 44 dolarů za barel, což se stalo poprvé od počátku března letošního roku. Dnes ráno však již ropa část zisků odepisuje, a to v reakci na překvapivý nárůst zásob surové ropy ve Spojených státech (+7,5 mil. barelů), který oznámil Americký petrolejářský institut (API). Dnes odpoledne přijdou na řadu ostře sledovaná fundamentální data od EIA, která mohou potvrdit medvědí vyznění čísel od API a zároveň naznačit, jak si stojí americká produkce surové ropy.