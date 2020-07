Pražské burze v týdnu kurzově vévodily oba londýnské tituly. Výsledková sezóna za dveřmi

akcie Avast svým dalším růstem posílily svou dominanci v indexu PX na více než 21 %

termín reportu výsledků za 2. čtvrtletí oznámila již i O2 (na 7.8.), neznámý zůstává jen termín od CETV

ceny elektřiny i emisních povolenek oddychovaly z předchozích několikaměsíčních maxim

akcie PHOTON ENERGY prožily druhý kurzově divoký týden





Energetický titul se nicméně stal nejvýraznější brzdou indexu PX, přestože část ztrát dokázal eliminovat. Za negativum šlo jistě považovat, že ČEZ nerozšíří svůj byznys/příjmy, když domácí aktiva Innogy získá za nezveřejněnou cenu nakonec maďarská konkurenční MVM Group. Ceny elektřiny navíc začaly, v návaznosti i na emisní povolenky, mířit tentokrát níže. Vyšlo také najevo, že ČEZ přišel o kvalifikovaného akcionáře, resp. že se skupina JPMorgan zbavila všech akcií ČEZ (podrobnosti zde).

Ztráty zaznamenaly také akcie PHILIP MORRIS a KOFOLA, které však poslední týdny za nevýrazných výkyvů vlastně stagnují. Již pátý týden v řadě nicméně ztratily akcie PFNONWOVENS. Nevýrazné ztráty nakonec zaznamenaly již jen akcie MONETA. Obchodovaly se však i nejníže v měsíci za 53,40 Kč.

Stagnací zakončily nakonec týden akcie O2, které se opakovaně neúspěšně pokoušely překonat hranici 220 Kč.

Druhý týden v řadě se hlavním tahounem pražské burzy staly akcie Avast a to přestože je oproti domovskému Londýnu v rozletu brzdila posilující koruna k libře. Ta se dostala na nejsilnější úrovně za poslední 4 měsíce (29,30 Kč/GBP). Akcie Avast každopádně v pátek v Londýně vytvářely nová historická maxima, když se pomalu blížily hranici 6 GBP, V Praze se pak obchodovaly až za 173,80 Kč. Přestože všechny zisky neudržely, od počátku roku si v Praze připisují již 22,5 %.

V závěsu se v týdnu ziskově ocitl druhý londýnský titul STOCK, který tak přerušil 5 týdenní negativní růstovou šňůru a své letošní zisky navrátil zpět nad hranici 10 %. Zatímco akciím Avast přetrvávající kurzový růst dopomohl navýšit váhu v indexu PX již na aktuálních 21,14 %, akcie likérky růst pražské burzy podpořily vlastně podstatně méně. Jejich váha v indexu dosahuje jen necelých 2,5 %.

Mnohem výraznější jsou v tomto ohledu akcie bank ERSTE a KB i pojišťovny VIG. Bez nových zpráv svým růstem tedy byly v týdnu pro index výraznější podporou.

Nadcházející týden start výsledkové sezóny na pražské burze ještě nejspíš nepřinese. Nejbližším známým termínem je zatím 31. červenec, kdy plánují čísla zveřejnit banky ERSTE a MONETA. Předběhnout by je mohla již jen mediální CETV, která zatím jako poslední termín nezveřejnila. Vzhledem k dohodnutému převzetí firmy však avízo neučinila již v minulém čtvrtletí. Pokud zachová zvyklosti z předchozích let, report by měl přijít okolo 25.7. Na samotné výsledky se asi bude hledět spíše okrajově, mnohem sledovanější budou zprávy o průběhu převzetí ze strany PPF. Dle posledních zveřejněných údajů každopádně na mediálním titulu došlo k výraznému růstu short pozic na více než milion akcií CETV.

K pražské burze závěrem nutno jistě zmínit vývoj, mimo index PX stojících, akcií PHOTON ENERGY, které se již loni staly jasným celkovým lídrem a letos mají našlápnuto své prvenství uhájit. Poté, co v předcházejícím týdnu poskočily na pražské burze o nevídaných 110 %, také v tomto týdnu nejprve pokračovaly v severním směrování. V úterý se intradenně obchodovaly na novém historickém maximu 115 Kč, čímž letošní kurzové zisky rozšiřovaly až na téměř 174 %. V druhé polovině týdne však naopak prudce propadly, když je šlo koupit i za 65 Kč. Ztráty však rychle dokázaly z většiny eliminovat - zakončily na 102 Kč. U titulu se zkrátka vyhlíží vydání prospektu a následné přijetí na hlavní trh, potažmo i zařazení do hlavního indexu PX (více také zde).