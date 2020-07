Informace pro podnikatele: Brazílie oficiálně překročila hranici 2 milionů nemocných s COVID-19, virus Zika znovu na scéně

Ke dni 17. 7. 2020 bylo v Brazílii podle oficiálních údajů 76.688 obětí pandemie COVID-19 a 2.012.151 nakažených . Dne 7. 7. 2020 prezident BFR J. Bolsonaro oznámil, že byl testován pozitivně na COVID-19 . Podle studie Univerzit v Brasília a v Sao Paulu je ve skutečnosti nakažených koronavirem nejméně šestkrát více, než ukazují oficiální čísla. Důvodem je velmi malé množství testů provedených v BFR. V této souvislosti je nutno upozornit české podnikatele se zájmem o export do Brazílie , že pandemie nadále není pod kontrolou a není možno uskutečňovat přímá jednání s institucemi ani se soukromými subjekty. Dne 24. 6. 2020 oznámila důvěryhodná zdravotnická nadace FIOCRUZ, že v Brazílii se nyní šíří nový druh viru Zika.

V důsledku vyčerpání kapacit v jednotkách intenzivní péče za bezpečnou hranici byla některá města v Brazílii nucena vyhlásit zákaz vycházení večer a v noci. Časy zákazu vycházejí se různí a neexistuje přesný seznam měst, která uplatnila toto extrémní opatření.

Dne 24. 6. 2020 zveřejnila brazilská Nadace Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) výsledky výzkumu, který varuje před výskytem nové varianty viru Zika v Brazílii. V roce 2020 bylo identifikováno 3.692 případů tohoto nebezpečného viru. Nová varianta viru Zika je podle FIOCRUZ afrického původu a virus přenášejí komáři Aedes albopictus na rozdíl od první verze Ziky, kterou šířili komáři Aedes aegypti. Prozatím se Zika šíří především ve státech Rio Grande do Sul a v jižná části státu Rio de Janeiro. Podle FIOCRUZ způsobila epidemie Zika od roku 2015 v Brazílii narození 3.534 dětí s vážným poškozením mozku.

Podle výzkumů FIOCRUZ bylo v roce 2020 v BFR registrováno rovněž 47.105 případů viru chikungunya (přenáší komáři Aedes aegypti a Aedes albopticus) a 823.738 případů horečky dengue (přenáší komáři Aedes aegypti, Aedes albopticus a Aedes polynesiensis). V této souvislosti FIOCRUZ zdůrazňuje, že koncentrace pozornosti na pandemii COVID-19 zastiňuje rizika jiných nemocí, které jsou rovněž nebezpečné.

Pandemie COVID-19 pokračuje v BFR nadále v plné intenzitě a dosud není pod kontrolou. V této souvislosti vydal ostré prohlášení Nejvyšší kontrolní úřad BFR (TCU), který dospěl k závěru, že jednou z příčin tragického rozsahu pandemie COVID-19 v BFR je nedostatečně efektivní počínání federální vlády BFR a její neschopnost nastavit strategický plán spolupráce mezi federálními orgány a vládami států BFR a municipální úrovní.

Pandemie v kombinaci s politickými konflikty mezi federální vládou a vládami států BFR se negativně promítá do vývoje ekonomické situace. Brazilská i zahraniční média citovala index IBC-Br sledující průběžný vývoj HDP. Podle tohoto indexu meziročně HDP Brazílie v dubnu 2020 poklesl o 15,09 %. Podle Brazilského ústavu geografie a statistiky (IBGE) mj. v důsledku pandemie nezaměstnanost v BFR překročila hranici 50 % práce schopného obyvatelstva. Vlivná ekonomická agentura Bloomberg uvedla, že zahraniční investice do BFR klesají a například v dubnu 2020 dostaly na nejnižší úroveň za 25 let.

Velvyslanectví České republiky v Brasília vývoj neustále monitoruje. V dané chvíli doporučujeme českým podnikatelům trpělivost a zdrženlivost. Ve chvíli, kdy se situace okolo pandemie v BFR začne zlepšovat, zveřejníme nové informace.

Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada Velvyslanectví České republiky v Brazílii