Čeká vás dovolená doma? Proměňte svůj interiér v hřiště a experimentujte

Máme dobrou zprávu pro ty, kteří v létě zůstávají doma. Pro pobyt v domácím prostředí dokonce vznikl nový termín “staycation”. Ten vznikl jako opak anglického pojmu “vacation” (dovolená) a poskytuje ideální příležitost pro letní obnovu vašeho interiéru. Belgický výrobce podlah Quick-Step přináší designy, které jsou inspirované trendem hravosti, abyste podle libosti mohli experimentovat s veselými barvami, organickými tvary a hravými vzory.

Hravost a nadhled jako nový trend

Trend hravosti je již nějakou dobu na vzestupu jako protiváha striktního minimalismu, ale potřeba nadhledu je nyní větší než kdy jindy. Díky karanténě jsme znovuobjevili domov jako bezpečný přístav, kde si můžeme odpočinout a být sami sebou.

Stejně jako hnutí Memphis v 80. letech zpochybnilo mainstreamový design, výzva k osobitosti a eklekticismu je znovu aktuální i nyní. Zábava je nová víra, ale není třeba ji brát příliš vážně. Protože co je na tomto trendu to nejpříjemnější, je absence pravidel.

Poselstvím je hrát si a experimentovat. Tak dlouho, dokud vás to bude bavit. Tak proč se doma necítit jako na hřišti? Experimentujte s barvami, vzory a materiály podle svých představ a vytvořte si tak útulný domov s příjemnou atmosférou.

Pohled na život přes růžové brýle

Proč si nepohrát s podlahou? Růžová podlaha v dekoru Dub natřený rose je pro tyto účely ideální. Chtěli byste jít ještě o krok dál? Pak se nebojte zkombinovat různé barvy. Vyjádřete svůj názor pomocí podlahy a dodejte svému interiéru punc osobitosti. Díky široké škále vzorů z kolekce laminátových podlah Signature máte téměř nekonečné možnosti. Například měkce působící dekor Dub s jemnou patinou poskytuje nepřeberné množství kombinací s podlahou Dub natřený rose.

Experimentovat lze také s geometrickými vzory. Například můžete vytvořit pruhovaný vzor pomocí bíle a černě natřeného dubu. Díky jedinečnému zacvakávacímu systému je instalace podlah dnes skutečně hračka.

Kreativita bez hranic

V každém případě je to podlaha, co tvoří základ osobitého interiéru. Živé barvy, ale spíše v tlumených odstínech, určují paletu, která odpovídá současným trendům. Moderní je například vymalovat stěny jemně citrónově žlutou nebo pastelově růžovou. Ty se krásně kombinují s jinými pastelovými odstíny nebo populárním opotřebovaným vzhledem. To vše podtrhnou doplňky v sytějších barvách, jako je zářivě modrá. Trendem je škála barev, která vyzařuje energii, ale současně vyzařuje určitou měkkost. Ze stejného důvodu ustupují strohé, tvrdé linie kulatým křivkám, jemným obloukům a organickým tvarům. Chcete-li něco extravagantnějšího, nakombinujte tyto barvy s výraznými texturami a vzory.

Zbyla vám po instalaci podlahy nějaká prkna? Nebojte se odvázat. Co si vytvořit desku na stůl z růžového laminátu? Nebo seříznout desky do organických tvarů. Pomocí hravých detailů můžete dodat svému interiéru osobní nádech. Sečteno a podtrženo? Všechno je možné. Pokud vás to dělá šťastnými.