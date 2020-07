Fincentrum Hypoindex červen 2020: Pád sazeb pokračuje, hypoteční trh ožívá

Hypoteční trh po květnovém propadu opět ožívá. Zájem o hypotéky je nejvyšší od listopadu 2018. Objem poskytnutých úvěrů atakuje hranici 21 miliard korun. Průměrná úroková sazba hypoték podle Fincentrum Hypoindexu pokračuje v propadu.

Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016 a hranici 2,5 milionu korun překonala v listopadu 2019. Od června 2018 do června 2019 se průměrná výše hypotéky zvýšila o 171 tisíc korun, za posledních 12 měsíců ale vzrostla již o více než 431 tisíc korun. Rostoucí výše průměrné hypotéky ukazuje, že růst cen nemovitostí v posledním roce výrazně zrychlil.

Objemy atakují 21 miliard korun

Úspěšné první pololetí

„Pokud by si banky udržely tempo, mohly by se objemy poskytnutých hypoték opět vrátit nad hranici 200 miliard korun, kde se držely v letech 2016 až 2018. Zatím se zdá, že koronavirová krize hypoteční trh příliš nezasáhla. Stále ale ještě hrozí, že by mohla přijít další vlna koronaviru. Na prognózy je tak ještě příliš brzy,“ řekl Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.