Akcie největšího čínského výrobce čipů vyletěly o 245 %

O zářivých 245 % vyletěly dnes akcie největšího čínského výrobce čipů SIMC během jejich prvního obchodního dne v Šanghaji. Jde o jeden z nejočekávanějších úpisů roku. U něho je třeba pamatovat ještě na jeden rozměr: čínskou ambici expandovat v domácím polovodičovém sektoru. Ambici, kterou urychlila obchodní válka mezi USA a Pekingem.

SMIC vydala 1,685 miliardy akcií za 27,46 CNY za kus. Získala tak 46,28 miliardy CNY, v přepočtu přes 6,6 miliardy dolarů. Po otevření se akcie obchodovaly na 95 CNY za kus, což je nárůst o 245 %.

To je více než dvojnásobek původního cíle a zhruba 200% prémie k akciím téže firmy obchodovaným v Hongkongu. Podle dat společnosti Dealogic jde zároveň o největší prodej akcií v pevninské Číně za poslední desítku let od duálního listingu Agricultural Bank of China.

SMIC je smluvním dodavatelem čipů, což znamená, že vyrábí čipy navržené jinými firmami. Přímo tak konkuruje tchajwanskému TSMC (který dnes oznámil silné výsledky za druhé čtvrtletí) a jihokorejskému Samsung Electronics.

Technologicky ale čínská firma za svou konkurencí zaostává, napsal server CNBC. Peníze z prodeje pravděpodobně použije na další investice do technologie, aby náskok konkurence zmírnila. Konkrétně by mělo jít o zařízení pro výrobu počítačových čipů, kterými by čínská firma konkurovala lídru odvětví, tchajwanské TSMC.

S akciemi čínské firmy se už obchoduje v Hongkongu, kde jsou letos vyšší o 200 % a kde v dnešní volatilní seanci klesaly uprostřed obecného vybírání zisků až o 28,5 %.

Dnešní úpis proběhl konkrétně na šanghajském trhu STAR, ve kterém by Peking rád vytvořil prostředí pro veřejně obchodované technologické firmy ve stylu americké burzy Nasdaq . O akciích debutujících na burze STAR se ví, že první den obchodování tu procházejí velkými cenovými výkyvy.

Stín na globální vize SMIC ale dopadá ze strany napjatých americko-čínských vztahů. Spojné státy v květnu oznámily restrikce proti čínské technologické firmě Huawei, což by mohlo ohrozit její dodavatele, jakým je i SMIC. Nadšení, s jakými investoři skočili po šanghajských akciích SMIC, ale vypovídá zatím spíše o tom, že důvěra v pokrok v technologické soběstačnosti Číny nemizí.

Zdroje: Reuters, CNBC