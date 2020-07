Vláda upsala eurobondy ze záporným výnosem

Ministerstvo financí ve středu úspěšně upsalo 7leté dluhopisy denominované v eurech v objemu 300 mil. EUR (8 mld. korun). Bezkupónový dluhopis (0,0 %/2027) je vydán podle českého práva a nejde o eurobond v pravém slova smyslu.

Emisi provázel velký zájem investorů, emise byla více jak 3x přeupsaná a to pomohlo stlačit výnos do splatnosti lehce do záporných hodnot (-0,015 %).

Jde letos o první emisi českých státních dluhopisů v EUR a vláda navázala na emisi z loňského roku, kde pomoci 2letých eurobondů testovala trh. Vláda prostředky z emise plánuje použít na splacení předchozích eurových dluhopisů.