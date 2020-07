Benzín se vrací na cenu 28 korun za litr, končí doba ultralevných pohonných hmot. Cesta do Chorvatska a zpět je však nejlevnější za minimálně od roku 2012

Pohonné hmoty v ČR pokračují ve zdražování, které navíc nabírá na tempu. Průměrná cena benzínu Natural 95 se v uplynulém týdnu zvýšila o 38 haléřů na litr a činí nyní rovných 28 korun za litr. Jde o nejvyšší cenu za celé období od konce letošního března. Litr nafty je nyní dražší o 34 haléřů v porovnání se situací před týdnem. Stojí 27,51 koruny a je tak nejdražší od první poloviny dubna.

I tak motoristé v ČR zažívají nejlevnější prázdniny od roku 2004. Cesta do Chorvatska a zpět, konkrétně z Prahy do Splitu a zpět, je letos v červenci vyjde, co se útraty z pohonné hmoty týče, při spotřeba pět litrů na 100 kilometrů v průměru na 3034 korun. Například v roce 2014 utratili za to samé 3878 korun (viz graf). Efekt levnějších hmot tlumí při nákupu pohonných hmot v Chorvatsku slabší koruna.

Důvodem zdražování pohonných hmot je růst cen ropy na světových trzích. Za ním stojí znatelný a historicky mimořádný, koordinovaný pokles těžby ropy v podání klíčových producentů, k němuž dochází v posledních dvou měsících. Ti sdružení v kartelu OPEC v červnu snížili těžbu na nejnižší úroveň od války v Zálivu v roce 1991. V červnu OPEC těžil průměrně 22,69 milionu barelů ropy denně, tedy nejméně od května 1991. Je však nutno doplnit, že složení členských zemí kartelu od té doby doznalo změn.

Růst cen pohonných hmot však svým tempem neodpovídá růstu cen ropy na světových trzích, neboť je rychlejší. To signalizuje, že čerpací stanice si navyšují marže a takto navýšenými maržemi si „lížou si rány“ po úderu koronaviru. Během vrcholící koronavirové krize musely jít postupně s maržemi hluboko dolů, aby v situaci citelně omezené poptávky vůbec něco prodaly. Nyní se tedy snaží o kompenzaci a navyšují cenu pohonných hmot více, než by odpovídalo růstu cen ropy.

Znatelné zdražení pohonných hmot v ČR z uplynulých sedmi dní ale v nadcházejícím týdnu zvolní. Zdražení ropy na světových trzích není takové, aby opodstatnilo další citelné cenové nárůsty pohonných hmot v ČR.

Silný konkurenční tlak, jemuž tuzemští čerpadláři čelí, jim nedovolí dále svoji marži takto markantně navyšovat, takže pokud nedojde k obnovení znatelného cenového růstu ropy, během července zdražování pohonných hmot ustane. V příštím týdnu tak lze očekávat růst cen kolem dvaceti haléřů na litr.