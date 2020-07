Cestování do Řecka 2020. Online formulář předem. Který ostrov vybrat?

Od 1. července 2020 je možné volně cestovat do Řecka. A to včetně všech atraktivních ostrovů. Jaké jsou podmínky vstupu? Jak bude probíhat dovolená? Jak se chovat při pandemii koronaviru v cizí zemi? Na všechny otázky jsme připravili odpovědi. Poradíme vám také, které ostrovy jsou nejkrásnější, nejklidnější, nejzelenější a kde si užijete nejlepší dovolenou u moře.

Před cestou

Podobně jako do Chorvatska i do Řecka je nutné vyplnit předem online formulář. Najdete ho na adrese www.travel.gov.gr. Učiňte tak nejpozději 48 hodin před příjezdem. Následně obdržíte QR kód, kterým se budete muset prokázat při vstupu do letadla i na řecké území. Pokud tak neučiníte, hrozí vám vysoká pokuta 500 eur. Na řeckých letištích probíhá namátková kontrola, při které můžete být vybráni k rychlotestu na koronavirus. A vybraných cestujících je mnoho.

Letos doporučujeme využít leteckou dopravu do Řecka. Týká se jí méně opatření. Pokud se vydáte do Řecka pozemní dopravou, na hranicích bude vyžadován negativní test na koronavirus. V letadlech je povinnou samozřejmostí rouška či jiná ochrana úst a nosu.

Situace v hotelech, restauracích a na plážích

Opatření si stanovují hotely každý zvlášť. Určitě obdržíte dezinfekční prostředky a bude nutné dodržovat rozestupy alespoň jeden a půl metru. Samoobslužné bufety budou letos pravděpodobně zavřeny. V barech a restauracích noste roušky kromě doby konzumace nebo usazení ke stolu. Bazény budou mít určitá opatření. Záleží na intenzitě chlorování a dezinfekce. Lehátka na plážích jsou standardně po dvou, mezi sousedy je potom dvoumetrový odstup.

V případě podezření nákazy koronavirem můžete být okamžitě izolováni. Pokud by se nákaza prokázala, čeká vás karanténa nebo hospitalizace. Část nákladů zdravotnické péče může být po turistech vyžadována. Riziko onemocnění je však velmi malé, pokud budete dodržovat rozumné hygienické návyky, které si Češi, Moravané a Slezané dobře osvojili během pandemie COVID-19. Mírná omezení a opatření letos vynahradí poloprázdné pláže a klid během dovolené.

Nejatraktivnější ostrovy. Víme, kde bude krásně

Vyzkoušejte Jónské ostrovy. Pokud jste na některých z nich byli, zkuste další. Všechny jsou nádherné. Jedná se o Korfu, Kefalonii, Zakynthos, Lefkadu a dostat se lze i na skoro nedotčenou Kythiru. Nejzelenější ostrov je Korfu.

Nejoblíbenější a zároveň největší ostrov je Kréta. Je vyhledávaná i pro pestrost výletů na krásné pláže, horské soutěsky nebo antické památky. Nejslunečnější ostrov je Rhodos na jihovýchodě Řecka.

Další zajímavé ostrovy, které doporučujeme prozkoumat: Santorini, Thassos, Karpathos, Skopelos.

Počasí v Řecku pro vás hlídáme: https://meteobox.cz/recko/dlouhodoba-predpoved/.