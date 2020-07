Elon Musk a jeho impérium

Elon Musk. Americký podnikatel, inovátor, miliardář a selfmademan. Jako by ho nemohlo nic zastavit. Na kontě má několik značek jako Paypal, Tesla, SpaceX, nebo the Boring Company. Paralelně podniká na několika frontách a jeho jmění se pohybuje v desítkách miliard dolarů. Jak k němu přišel? A investuje svoje peníze dobře? Ptá se na to web thebossmagazine.com.

Zip2

Milionářem se Musk stal ještě před třicítkou, kdy prodal svůj startup Zip2. Poté začal vkládat peníze do vícero projektů najednou. A do čeho investoval, v tom se také zhusta angažoval. Jsou to obory jako vývoj a konstrukce kosmických lodí, online platební služby nebo snaha dopravit do různých částí světa solární panely.

Hyperloop

Mezi významné investice patří kapitál, který Musk vložil do systému vysokorychlostní železniční sítě Hyperloop. Nejdříve zveřejnil bílou knihu o technologii open-source, načež jeho myšlenky přilákaly i jiné vizionáře. Strategické investiční partnerství projekt uzavřel s Virgin Group miliardáře Richarda Bransona, proto se mu později začalo říkat Virgin Hyperloop One.

Celkově jde o ukázku Muskovy rozvíjející se strategie, ve které může díky svojí pověsti šířit do světa myšlenky, na které mohou navázat jiní. Investici Mus outsourcuje, v budoucnu ale tato technologie využije zdroje Tesla/SolarCity či Boring Company, což bude pro Muska určitě znamenat sdílený zisk.

Solar City

Dalěí velkou Muskovou investicí je jeho příspěvek v SolarCity. Tu v roce 2006 založil Muskův bratranec. Firma je teď jedním z největších producentů solárních panelů na světě. Musk teď ve firmě působí jako její předseda. Osobně se v ní angažoval, jenom když jeho SpaceX koupila v tomto podniku akcie za 90 milionů USD. Solar City to ale pomohlo dál do takové míry, že se rozhodl převzít ji celou – za odhadem 2,5 miliardy až 3 miliardy USD – prostřednictvím Tesly.

SpaceX

Určitě největší Muskova investice. Kalifornského výrobce vesmírných raket a kosmických lodí založil Musk v roce 2002. Od té doby je také generálním ředitelem firmy.

Firma, která si klade za cíl uskutečnit revoluci ve vesmírné technologii, dostala do kolíbky 100 milionů USD z prodeje PayPalu. Nyní má hodnotu něco přes 21 miliard USD. Musk je většinovým vlastníkem, takže zásadním způsobem mluví do rozhodování. Space X také úspěšně vypustila na dvě desítky raket. O nich se Musk domnívá, že by mohly sehrát ústřední roli pro cesty mezi hvězdami. Muskovým cílem je ovšem něco jiného: kolonizovat Mars.

Za poslední rok SpaceX opakovaně do vesmíru vyslala znovupoužitelnou nosnou raketu Falcon 9 a k Mezinárodní vesmírné stanici znovu úspěšně dopravila svou znovupoužitelnou zásobovací kosmickou loď Dragon první generace. Naposledy psala SpaceX historii letos v květnu, kdy poprvé dopravila lidskou posádku k vesmírné stanici ISS. Využila k tomu několik let testovanou vesmírnou loď Crew Dragon.

Největší investce Elona Muska představuje následující inforgrafika z dílny thebossmagazine.com/:

