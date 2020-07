Ceny pohonných hmot rostou již více než 2 měsíce

"Lidé, kteří letos vyrazí do Chorvatska automobilem, ušetří při standardní spotřebě pohonných hmot necelou tisícikorunu. Vyplatí se jim tankovat v České republice, v Rakousku i ve Slovinsku. Naopak v Chorvatsku si za pohonné hmoty výrazně připlatí," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V rámci letošního roku jsme mohli nejlevněji tankovat 9. května. Tehdy dosahovala průměrná cena benzínu na úroveň 25,60 koruny. Průměrná cena nafty byla jen o trochu vyšší a pohybovala se na úrovni 25,76 koruny. Od té doby ceny pohonných hmot narůstají. Průměrná cena benzínu již dosahuje úrovně 27,95 koruny a průměrná cena nafty 27,46 koruny.





V meziročním srovnání jsou ceny pohonných hmot nízké. Před rokem touto dobou se průměrná cena benzínu pohybovala na úrovni 32,92 koruny a průměrná cena nafty stála 32,05 koruny. To je skvělá zpráva pro lidi, kteří se letos chystají na dovolenou automobilem. Například Pražané, kteří pojedou do Dubrovníku a zpět, ušetří při standardní spotřebě automobilu necelou tisícikorunu.



Za růstem cen pohonných hmot v posledních dvou měsících stojí výrazný obrat na trhu s ropou. Zatímco ještě na konci dubna se cena ropy Brent pohybovala kolem úrovně 20 dolarů za barel, v polovině července se drží na úrovni 43 dolarů za barel. Za poslední měsíc se však cena ropy Brent již příliš neměnila. To by mělo vést ke zpomalení růstu cen na čerpacích stanicích. Ke konci zdražování by měl přispět i posilující kurz koruny vůči dolaru.



Pumpaři se stále potýkají s nižší poptávkou po pohonných hmotách. Mnozí z nich se proto snaží o navýšení marží, aby neutrpěli příliš velké ztráty. Mezi sítěmi čerpacích stanic mohou být výrazné rozdíly. Některým se podařilo nakoupit pohonné hmoty za výhodné ceny a nyní je mohou prodávat s vysokou marží. Na trhu jsou však i čerpací stanice, pro které jsou průměrné ceny pohonných hmot příliš nízké a přejí si jejich další růst.