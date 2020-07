Festival Živá Plzeň bude na konci srpna, vstupné se neplatí

Už od roku 1994 vždy v srpnu zní v centru Plzně živá muzika. Tehdy poprvé proběhl festival, jehož jednotlivé části se jmenovaly Jazz na ulici, Struny na ulici a Divadlo na ulici. Na tradici chce navázat Agentura Nashledanou, která uspěla v dotačním řízení na pořádání festivalu na období 2020–2023. Kulturní projekt Živá Plzeň, v jehož rámci se bude konat letní blok nazvaný Festival Na ulici a zářijový blok Gaudeamus Igitur, pořádá agentura, která má za sebou projekty Léto v Prazdroji, Pilsner Fest či Prodaná nevěsta open air. V jejím čele stojí Lukáš Krásný, který představí letošní podobu festivalu.

foto: Martin Pecuch

Jaký by měl být srpnový festival pod vaším vedením?

Nový i tradiční. A po dohodě s městem pod novým názvem. Samotný devítidenní Festival Na ulici se bude konat od 21. do 29. srpna letošního roku. Úmyslně jsme zvolili konec prázdnin se dvěma posledními prázdninovými víkendy. To je doba, kdy už jsou lidé z dovolených doma, připravují se na začátek školního roku, a tak jim chceme nabídnout příjemné zpestření tohoto času. Scény v centru města budou tři. Tu největší s pořádným zvukem a velkým pódiem postavíme na náměstí Republiky, další bude U Branky a třetí v Proluce. Mezi zajímavé projekty budou určitě patřit třeba Můj táta Dědek, ve kterém Michal Šindelář s kapelou zavzpomíná na legendu plzeňské rockové scény ‚Dědka‘ Šindeláře z Katapultu, 100 let trampské písně spolu s 85. narozeninami Bédi Šedifky Röhricha nebo koncert skupiny Mr. Elastik – projekt Mersího známého z kapely Děda Mládek Illegal Band a velká spousta dalších zajímavých účinkujících. A samozřejmě, že na všechny produkce bude vstup zdarma.

Ve vašich plánech je návrat ke kořenům. Co si má pod tím návštěvník představit?

Festival založil básník a textař Jarda Komorous, který v 90. letech minulého století vedl městské kulturní středisko Esprit. Z přehlídky se za pár let stal celorepublikový fenomén. Je nám jasné, že do dob jeho největší slávy, což bylo na začátku tisíciletí, se vrátit nemůžeme. Byla jiná doba – velkorysé rozpočty a málo možností, kde si v Plzni poslechnout muziku. Návratem ke kořenům tedy myslíme to, že postavíme program podobně jako tehdy, protože víme, co fungovalo a co lidi bavilo. Dáme prostor lokálním kapelám. Připravíme žánrové bloky. Posluchači prostě budou vědět, že tyhle tři dny v centru Plzně hraje třeba folková muzika, takže i když nebudou znát kapelu, budou vědět, co od ní mohou očekávat. Hodně se chceme věnovat plzeňským kapelám. Snad jim to pomůže oslovit posluchače a najít si fanoušky. Tak to bylo i v začátcích festivalu. Kapela Semtex, v níž hraji, je toho příkladem. Dostali jsme šanci. Poprvé jsme na festivalu hráli v roce 1995. Tehdy jsme byli neznámá kapela. Fanoušky jsme ale oslovili a za pár let jsme už hráli před plným náměstím Republiky. Podobnou šanci chceme dát i současným a začínajícím kapelám.

Jaký je vlastně rozpočet festivalu?

Grant od města činí na jeden ročník 1,5 milionu korun, což je 70 procent ročního rozpočtu. Naše agentura musí sehnat zbytek. Koronavirová krize měla negativní vliv na financování festivalu. Firmy musí šetřit, a tak jsme během března a dubna přišli o sponzory. Hned v květnu jsme se pustili do dalších jednání, aby měl Festival Na ulici potřebné finanční zajištění.

Text: Hana Josefová