Nalijme si čistého vína: Fond obnovy EU je ve skutečnosti spíše „fondem na záchranu Itálie“

Česko by se bez Fondu obnovy EU dokázalo ekonomicky zotavit samo, z tohoto hlediska jej vůbec nepotřebuje. Fond se zakládá zejména kvůli záchraně Itálie Itálie není Řecko . Na její záchranu už se musí spojit peníze celé EU, i ty české. Zároveň by pád Itálie – na rozdíl od pádu Řecka – mohl celou EU rozbít. Což by jistě poškodilo i Česko, neboť na jednotném trhu EU je ekonomicky silně závislé. Proto fond vznikne, ať už se to Česku či některé jiné jednotlivé členské zemi líbí nebo ne.