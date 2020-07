Podle prvního odhadu bude v Jihočeském kraji sklizeň obilovin a řepky nižší

Podle červnového odhadu sklizně jihočeští zemědělci očekávají ve srovnání s loňským rokem poněkud nižší úrodu základních obilovin a řepky a vyšší sklizeň většiny raných druhů ovoce.

Zemědělci v Jihočeském kraji předpokládají podle odhadu výnosů a sklizně k 10. červnu, že letošní produkce základních obilovin bude oproti předchozímu roku o 5,3 % nižší. Tento pokles je zaviněn poněkud menší výměrou osevních ploch a především nižším hektarovým výnosem. Ve srovnání s průměrem za posledních deset let je však odhadovaný výnos o 1,9 % vyšší, ale vlivem úbytku osevních ploch je odhadovaná sklizeň podprůměrná (-2,8 %).

Tab. Odhad sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2020



Nejrozšířenější plodinou jihočeských polí je pšenice ozimá. I když jí letos byly osety menší plochy než loni, tvoří 57 % z plochy základních obilovin a zabírá 30 % z celkové plochy osevu. Vlivem úbytku ploch a kvůli horšímu výnosu bude podle červnového odhadu její sklizeň meziročně nižší o 8,0 %. Úroda pšenice jarní, která se pěstuje na nesrovnatelně menší ploše, se letos očekává vyšší díky lepšímu výnosu (třetí nejvyšší výnos za posledních 15 let). Odhadovaná celková produkce pšenice ztrácí na loňskou sklizeň 7,8 %. Na tomto výsledku nese vinu jak úbytek osevních ploch, tak i horší výnos.

Ozimým a jarním ječmenem jsou sice v kraji osety větší plochy než loni, ale vlivem horšího výnosu obou se očekává pokles sklizně ječmene celkem o 3,8 %.

Výrazně nižší úrodu předpokládají jihočeští zemědělci u žita (-13,8 %) a to jednak vlivem horšího výnosu a zejména kvůli úbytku ploch (-11,9 %). Na rozdíl od žita zaznamená tritikale podle červnového odhadu lepší výsledek než loni. Odhadovaný výnos je nejvyšší za posledních 15 let, a to společně s rozšířením ploch ukazuje na nárůst jeho sklizně o 5,5 %.

Úrodu ovsa odhadují Jihočeši výrazně vyšší než loni (+17,8 %). Zásluhou rozšíření osevních ploch a díky vyššímu výnosu je odhadovaná sklizeň třetí nejvyšší za posledních 15 let.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2013–2019

a odhad sklizně k 10. 6. 2020 za zemědělské podniky Jihočeského kraje



Řepku, která je v kraji druhou nejpěstovanější plodinou po pšenici ozimé, pěstují jihočeští zemědělci v roce 2020 na 16 % osevní plochy. Kvůli úbytku osevních ploch (o 6,7 %) se v kraji oproti loňsku očekává její sklizeň o 5,5 % nižší. Odhadovaný výnos řepky je oproti loňskému roku sice vyšší, ale ve srovnání s předchozím desetiletím je podprůměrný.

Pokud jde o rané ovoce, předpokládají jihočeští zemědělci u všech odhadovaných druhů kromě višní podle červnového odhadu lepší sklizeň než v minulém roce díky lepší výnosnosti jednotlivých druhů. Ke dni odhadu očekávali, že sklidí 164 tun jahod (o 1,5 % více než v roce 2019), 111 tun třešní (o 8,9 % více než loni), 77 tun rybízu (dva a půl krát více), 1 tunu angreštu (třikrát více než loni) a 619 tun višní (o 3,5 % méně než v roce 2019).

Výkazem o plochách osevů k 31. 5. 2020 byla v jihočeském zemědělském sektoru zjištěna celková osevní plocha 244,5 tis. ha. Víc než polovina této plochy (54,0 %) je oseta obilovinami, především pšenicí ozimou, na čtvrtině osevní plochy jsou pěstovány pícniny na orné půdě a na 17 % plochy technické plodiny, především řepka.

Oproti předchozímu roku se osevní plocha v kraji zmenšila o 0,6 %. Úbytek zaznamenala celková plocha obilovin, když menší jsou plochy pšenice a žita, zatímco plochy ječmene, ovsa a tritikale jsou oproti loňsku větší. Na menší ploše než loni jsou letos pěstovány technické plodiny, především řepka; ale např. mákem bylo letos oseto více ploch. Větší jsou i plochy pícnin na orné půdě a plochy zeleniny.

K 31. 5. 2020 obhospodařovali jihočeští zemědělci zemědělskou půdu o výměře 419,3 tis. ha, to je o 1,6 tis. ha méně než v předchozím roce a o 15,4 tis. ha méně než před 15 lety. Většinu zemědělské půdy v kraji tvoří orná půda nyní s podílem 58,7 % a trvalé travní porosty (40,7 %). Ve srovnání s rokem 2005 došlo na jedné straně k úbytku ploch orné půdy o 39,3 tis. ha a na straně druhé k rozšíření ploch trvalých travních porostů o 23,0 tis. ha.