Počasí: Tropy jeden den, pak fronta a sešup o 12 °C

Tropické teploty si letos zatím cestu do Česka moc nenašly. Vždy se jedná o jednodenní záležitost pro nejnižší polohy republiky. Pátek je a bude prozatím vůbec nejteplejší. Teplota půjde nad 30 °C prakticky na celém území Česka pod 400 m n. m. Zase to ale bude na jeden den. Ještě v pátek večer a v noci na sobotu začne počasí ovlivňovat výrazná studená fronta, i tentokrát zvlněná. V sobotu se v odpoledních maximech ochladí až o 12 °C. Zatímco páteční maxima budou 27 až 32 °C, v sobotu vystoupá rtuť teploměru na 16 až 20 °C.

V novém týdnu se potom opatrně oteplí, teploty se však dostanou jen do rozmezí 21 až 25 °C. Pro krajinu je to nadále ideální scénář. Květnové a červnové deště srazily sucho v Česku na minimum. Vzniká však ostrov silného sucha od Kladna po Chomutov. Srážky v červnu byly nejvyšší za posledních 60 let.

Bioklimatologové ale dobře vědí, že letošní deště nic nemění na vysychání a změně krajiny v Česku. Lesy na území velké části republiky už nic neoživí. Vzestup teplot je nadále značný, ačkoliv se to Středoevropanovi nemusí letos zdát. Jsou místa (například Kazachstán), kde je momentálně až 38 °C, zcela v rozporu s obvyklým klimatem. I na severní Sibiři je až 33 °C.

Počasí na víkend i další dny

V pátek bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer od jihozápadu přibývání oblačnosti. Zejména v Čechách přeháňky a bouřky, v noci se přesunou dále na východ na Vysočinu a západ Moravy. Teploty 28 až 32 °C. Na frontě v bouřkách prudké ochlazení a silný nárazovitý vítr. Ojediněle také kroupy.

V sobotu bude oblačno až zataženo, déšť, přeháňky, zpočátku na východě i bouřky. Právě na východě srážky vydatnější. Naopak v Čechách začne oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 °C.

V neděli bude skoro jasno, polojasno. Na východě zpočátku oblačno. Ráno často mlhy. Teploty 17 až 21 °C.

V novém týdnu se začne oteplovat až na 21 až 25 °C. Postupně se přidají místy přeháňky nebo slabší bouřky.