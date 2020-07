Bulharsko hodlá investovat do železniční infrastruktury 3,3 mld. EUR

09.07.2020 / 15:32 | Aktualizováno: 09.07.2020 / 15:50

Bulharská vláda plánuje mezi lety 2021 a 2027 investovat do výstavby železniční infrastruktury v zemi přibližně 6,5 mld. BGN (3,3 mld. EUR) s využitím fondů EU. Některé projekty by mohly využít unijní financování v rámci operačního programu Dopravní propojení (Transport Connectivity 2021-2027). Vláda již před několika dny oznámila, že zajistí ve formě spolufinancování 168,1 mil. BGN pro dva klíčové projekty, jež mají využít prostředky z fondů EU, a to rekonstrukce železničních křižovatek poblíž hlavního města Sofie a druhého největšího města v zemi, Plovdivu. S ohledem na schopnosti českých firem i jejich tradiční účast na budování a modernizaci železniční infrastruktury se jedná o potenciálně zajímavou oblast uplatnění, na což upozorňuje i připravované vydání Mapy strategických příležitostí MZV ČR pro tento rok.