Průmysl i stavebnictví zažívají těžké časy

"V současné době se uvolňují stavební kapacity, protože soukromý sektor snižuje poptávku po stavebních pracích. Stát by měl této situace na trhu využít a ve zvýšené míře budovat dopravní infrastrukturu," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průmyslová produkce v květnu meziročně klesla o 25,7 procenta. K výrazné meziroční změně nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které pokleslo o dramatických 45,2 procenta. Automobilky mají kromě výroby problémy i v odbytu, protože na trhu klesla poptávka po nákupu nových motorových vozidel.



Další negativní zprávou je, že v květnu došlo k meziročnímu poklesu tržeb z průmyslové činnosti o 28,8 procenta. To narušuje finanční stabilitu firem a zhoršuje vyhlídky směrem do budoucnosti. Rovněž negativní je strmý pokles hodnoty nových zakázek o 34,7 procenta. Český průmysl nemůže naplno využívat své kapacity, což vede k obrovským ztrátám.





Stavební produkci se v květnu dařilo lépe než průmyslové. Meziročně klesla o 7,6 procenta, přičemž výpadky v pozemním stavitelství byly kompenzovány inženýrským stavitelstvím. Stavební úřady v květnu vydaly 7 625 stavebních povolení. Přestože se snížil zájem o nové stavební projekty, rozestavěné byty se v květnu dokončovaly ve zvýšené míře. To lze doložit meziročním růstem počtu dokončených bytů o 15,3 procenta.