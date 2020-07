Akciový trh, který překonal Ameriku i Evropu

Čínský akciový trh, definovaný indexem CSI 300 dosáhl v pátek svého pětiletého maxima na základě přibývajících důkazů, že největší rozvíjející se trh na světě se zotavuje z koronavirové pandemie díky masivnímu růstu.

Index CSI 300 kotovaný na burze v Šanghaji a Šen-čenu v pátek vzrostl o 1,9 procenta a tím dosáhl nejvyšší úrovně od června 2015. Další náznaky oživení ekonomiky posílily sentiment, jelikož Čína naznačuje, že omezila šíření viru Covid -19 a díky masivnímu stimulu se akciový trh vzpamatoval z březnového propadu akciového trhu.

Jak můžeme pozorovat na grafu, čínský index CSI 300 (svíčkový graf) překonal své americké a evropské protějšky. Od začátku roku 2020 čínské akcie vzrostly o 7,88 %. V porovnání s americkým indexem S & P 500 (červená čára) a indexem Eurostoxx 600 (modrá čára), je jako jediný v kladných číslech. Index S & P 500 za stejné sledované období poklesl o 3,12 % a Eurostoxx 600 o 11,82 %.

Zdroj: Tradingview.com

Třídenní masivní růst akcií Wall Street byl završen zprávou, že se zaměstnanost v USA se v červnu druhý měsíc po sobě výrazně zvýšila, což pomohlo částečně vyrovnat historický pokles z dubna.

První den po nabytí účinnosti zákona o národní bezpečnosti v Hong Kongu zatkla policie za protest až 370 lidí a nejméně 10 dalších za zločiny související s národní bezpečností, jako například za nošení vlajky nezávislosti Hongkongu.

Rostoucí napětí mezi Pekingem a Washingtonem zůstalo zdrojem obav pro investory, jak uvedli obchodníci v Asii. USA jsou v procesu zrušení zvláštního obchodního statutu Hongkongu poté, co Peking uvalil na asijský finanční uzel kontroverzní zákon o národní bezpečnosti a americký kongres přijal návrh zákona, který by postihoval úředníky a banky, o nichž se předpokládá, že zasahovali do autonomie města.

Investoři tvrdí, že je nepravděpodobné, že by se trhy ocitly v kolapsu obchodní dohody "první fáze" mezi USA a Čínou. Michael Every, globální stratég Rabobank uvedl: "Finanční trhy si neuvědomují toto velmi vysoké riziko a jak je blízko k transponování."

Pozitivní výhled na růst ekonomiky ale i akciového trhu zrychluje oživení aktivity v odvětví služeb, protože spotřebitelské výdaje se odrazily od dlouhodobě nízkých hodnot způsobených koronavirem. Index manažerských nákupů služeb Caixin / Markit minulý měsíc vzrostl na své 10-leté maximum na úroveň 58,4 bodu z 55 bodů v květnu a z 26,5 v únoru, kdy se sektor služeb zmítal v krizi způsobené zákazem vycházení obyvatelstva. Hodnota indexu se v současnosti nachází nad hodnotou 50 bodů, což naznačuje akceleraci ekonomiky.

Hlavním hnacím motorem finančních trhů však budou i v budoucnosti fiskální podpora vlády a měnová politika centrální banky, i přes zotavení země z pandemie. Pokud se podaří rychle zvýšit produkci díky pokračujícímu zmírňování opatření přijatých na potlačení epidemie, mohlo by to znamenat, že po krátkém a ostrém šoku pro druhou největší ekonomiku na světě bude od ledna pravděpodobně následovat další rozmach – velmi odvážně "zotavení ve tvaru V".