Pompeo: USA ve sporu s čínskou TikTok zvažují zákaz čínských sociálních aplikací

Podle agenturních zpráv uvedl americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že USA zvažují možný zákaz fungování čínských aplikací jako jsou TikTok a další tamní sociální média.Důvodem je především probíhající spor právě s TikTok. Washington míní, že toto sociální médium může podléhat cenzuře Pekingu. Samotná firma se přitom snaží distancovat se od své mateřské společnosti, kterou je pekingská ByteDance. TikTok na začátku roku angažovala do vedení bývalého člena vedení společnosti Disney Kevina Mayera. Americká administrativa je stále skeptická v otázkách nezávislosti a objektivity firmy Na dotaz, zda by si měli Američané stahovat do svých telefonů mobilní aplikaci od TikTok Pompeo uvedl, že pouze v případě, že jim nebude vadit, že jejich osobní data a informace budou přímo v rukou Čínské komunistické strany . TikTok již dříve uvedla, že data US uživatelů jsou uložena v USA se zálohou v Singapuru. Firemní datová centra jsou údajně také dislokována mimo území Číny a v žádném případě nepodléhají čínskému právu.TikTok je nyní blokována také v dalších zemích jako jsou například Indie. V pondělí firma oznámila, že stáhne své akcie z burzy v Hong Kongu kvůli nejistotě, kterou vyvolalo přijetí nového národního bezpečnostního zákona