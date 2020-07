Litva se připravuje na instalaci tří synchronních kompenzátorů za 75 mil. EUR

07.07.2020 / 09:39 | Aktualizováno: 07.07.2020 / 09:48

Litva se spolu s dalšími pobaltskými státy připravuje na realizaci společného projektu synchronizace své elektrické sítě se zbytkem Evropy do roku 2025. Pro zemi to znamená mj. výstavbu tří synchronních kompenzátorů v celkové hodnotě cca 75 mil. EUR. Vyhlášení veřejné zakázky se očekává do konce tohoto roku.