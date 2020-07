Ranní komentář: Trhy v pozitivním rozpoložení i navzdory koronaviru

Nálada na trzích včera zůstala pozitivní. Obchodování sice probíhalo na podprůměrných objemech, sentimentu ale výrazně pomohly zprávy z Číny, kde se objevily informace o tom, že by čínská vláda mohla mít jako jeden z cílů podporu býčího trhu na tamním akciovém trhu. To pomohlo čínským akciím v masivním 6% rally, které se částečně přelilo i do indexů v Evropě a v USA.

Pozitivní sentiment pak pomohlo udržet i nově příchozí makro, v čele s výsledky amerického ISM pro sektor služeb, který překvapil růstem na 57.1b.

Sentiment na trzích zůstává pozitivní, a to navzdory pokračujícímu růstu v počtu nakažených osob koronavirem. Dnes ráno sice indexy část včerejšího růstu korigují, své pozice si ale do značné míry drží, přičemž valuace zůstávají i nadále na zvýšených úrovních.

Dnešní fundamenty: