NIO aneb čínská Tesla v červnu prodala nejvíce elektromobilů v historii

Blu Sky Coming neboli modrá obloha přichází. To vlastně v překladu znamená čínský název Weilai jinak mezinárodně prezentované automobilky NIO. Vzhledem k řadě podobností, lépe řečeno kopírování řady principů, se ji však rychle začalo přezdívat „čínská Tesla“. Před pár dny to byly dva roky, co k zákazníkům začala NIO dodávat své první elektromobily ES8. K 7místnému SUV později přibyl menší 5místný bratříček ES6, který se následně stal z hlediska prodejů hlavním produktem firmy.

Prodeje elektromobilů NIO zažívají poměrně volatilní vývoj. Jak jsme již dříve pravidelně informovali, po postupném solidním nárůstu v roce 2018, došlo v úvodní části následujícího roku ke zlomu a v kontextu tak byla NIO posléze nucena i přehodnotit své expanzivní plány. Letošní poslední prodeje již indikují ustálení, resp. v uplynulých třech měsících postupný rostoucí zájem řidičů o NIO elektromobily.

Zatímco v únoru v době eskalace koronaviru v Číně se k zákazníkům dostalo jen 707 vozů, v dubnu došlo k překonání hranice 3 tisíc vozů, resp. i ve zbylých měsících 2. čtvrtletí. Zmiňovanou 3 tisícovou hranici přitom dokázala NIO loni překonat pouze jednou a to v prosinci. Za celé 2. čtvrtletí zkrátka NIO dodala 10 331 elektromobilů.

V samotném červnu 3 740 vozů, což znamenalo pro firmu vůbec nejúspěšnější prodejní měsíc v historii. Meziročně se jednalo o téměř 180 % nárůst. Zákazníci si převzali 2 476 vozů ES6 a 1 264 větších ES8 ať už v 7místné či letos představené 6místné variantě.

Za 2 roky probíhajících prodejů se k zákazníkům v souhrnu dostalo 46 082 vozů NIO. Připomenout lze, že NIO prodává své elektromobily pouze na domácím čínském trhu. I tak ve srovnání s Teslou je vidět výrazné zaostávání.

Doplnit lze poslední údaje právě od kalifornské firmy, která rovněž ve čtvrtek představila prodejní a zároveň produkční čísla. Za uplynulé čtvrtletí si zákazníci převzali celkem 90 650 elektromobilů Tesla. Vzhledem k dřívějším nedodaným vozům z úvodního čtvrtletí tak podstatně více, než tentokrát činila produkce. Zejména díky zavřené domovské továrně ve Fremontu Tesla v uplynulém čtvrtletí vyprodukovala jen 82 272 vozů, zatímco v předcházejícím čtvrtletí to bylo o více než 20 tisíc vozů více. Produkci ve 2. čtvrtletí vlastně výrazně udržela produkce v Číně. Dle sdělení automobilky má však nyní již výroba v domovských USA probíhat na dřívějších úrovních. Tesla se také aktuálně ohradila proti zprávám o „vyhazování“ zaměstnanců z důvodu jejich obav ze zdravotních rizik.





Výrazný kurzový vývoj obou titulů

V návaznosti na lepší než trhem očekávaná čísla, akcie Tesla (TSLA) v návaznosti ve čtvrtek navýšily svá historická maxima, když se obchodovaly až za 1 228 USD. Ještě výraznější „rally“ ale vlastně zažívají akcie NIO (NIO), přestože jim do maxim ještě kus cesty zbývá. Včera za extrémní likvidity zobchodovaných 213,7 milionu akcií (cca 19 % emise) přidaly přes 18,5 % na 9,38 USD. Ještě letos v březnu se přitom obchodovaly i pod 2,40 USD, loni zažily historická minima na 1,19 USD. V posledních měsících však díky ať už zmiňovaným prodejům, tak řadě záchranných finančních injekcí, změně kapitálové struktury a naposledy také úspěšné sekundární nabídce akcií, zažívají výraznou vzpruhu (viz. graf).





Pro porovnání lze závěrem uvést, že trh společnost Tesla coby nejhodnotnější automobilku světa aktuálně oceňuje již na více než 224 mld. USD, hodnota čínské NIO se sotva přibližuje 11 mld. USD.