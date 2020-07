OPEC snížil produkci nejvíce od roku 1991

Historický propad ceny ropy způsobený historickým poklesem poptávky, si vyžádal historické produkční omezení, které bylo zapotřebí k vybalancování trhu. Poslední týdny ukazují, že škrty do konce července nebudou stačit a kartel bude muset opět zasednout k jednacímu stolu, nebo spíše videokonferenci, a probrat budoucnost produkční politiky. Některé země se i přes růst ceny na 40 dolarů za barel dostávají do hlubokých ekonomických problémů.

Červnové produkční škrty nakonec ukázaly, že Saudská Arábie jak slíbila, tak dodržela. Lídr kartelu OPEC omezil těžbu o dodatečných 1,2 milionů barelů nad rámec původní dohody. Podle průzkumů společnosti Bloomberg se zlepšily i ostatní státy, které v květnu nedokázaly dodržet dohodu. Celkově OPECs snížil v červnu produkci o dodatečných 1,93 mbpd na 22,69 milionů barelů. To je nejméně od roku 1991, ačkoliv se členství od té doby hodně změnilo.

Intervence ropného kartelu a jeho spojenců pomohla více, jak zdounásobit cenu severomořské ropy Brent a cenu americké ropy WTI dostat z - 40 dolarů na kladných 40 dolarů za barel. Šíření koronaviru a následná karanténní opatření si podle odhadů vyžádala až třetinový propad poptávky oproti hodnotám před pandemií. Saudská Arábie dostala svou produkci až na 7,53 milionu barelů a dodržela avizované produkční škrty. Zato další státy perského zálivu, Kuwait a SAE splnily pouze minimum z dodatečných škrtů, ale 100 % splnily dohodnuté škrty skupinou OPEC.

Produkce ostatních členů

Ostatní členové splnily své kvóty na 70 - 85 % a přislíbily, že budou v dalších měsících kompenzovat předchozí nadprodukci. Propad produkce však některé členy poznamenává ekonomicky, nejvíce Venezuelu. Navzdory faktu, že je země osvobozena od produkčních kvót, tak nedokáže zvýšit svou produkci a nízké ceny ropy spolu s americkými sankcemi prodlužují dlouhodobou recesi v ekonomice. Produkce v zemi se necházela v roce 2014 na 3 milionech barelů a podle největšího průzkum klesla až na 340 000 barelů.

Další škrty

Největší otázkou nyní zůstává, jak se zachová OPEC do dalších měsíců. Aktuální produkční škrty byly naplánovány pouze na měsíc červen a červenec. Další měsíce by měla produkce začít mírně růst, nicméně v některých zemích se opět objevují epicentra koronaviru, což může místní zákonodárce donutit opět zavést karanténní opatření. To by byl opět šok pro poptávku, kterou zatím vyrovnávají produkční škrty. Pokud by se nepodařilo dohodu prodloužit, mohla by ropa opět začít klesat.