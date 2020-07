Itálie plánuje využít pro boj s příští hospodářskou krizí své občany

Itálie sice letos už možná tu největší bouři na finančních trzích přečkala, úředníci ale již připravují novou linii obrany proti té příští. Ta zahrnuje i zapojení občanů do ochrany financí této země.

Vláda třetí největší ekonomiky eurozóny v květnu již prodala spotřebitelům svůj napůl retailový dluhopis s názvem BTP Italia s rekordními výsledky. Nyní úředníci uvádějí na trh první plně retailový cenný papír, který má být k prodeji příští týden. Ten je pojmenován BTP Futura. Tímto prodejem usiluje o návrat ke stavu v minulosti ještě před zavedením eura. Tehdy spotřebitelé, kteří kdysi vlastnili téměř dvě třetiny italských půjček, vytvořili nárazník proti spekulativním útokům.

V nejhorším bodě narostly spready mezi výnosy 10letých dluhopisů této země a Německa poprvé od roku 2018 nad 300 bazických bodů, když prezidentka ECB Christine Lagardeová uvrhla investory v pochybnost o odhodlání její instituce tuto zemi podpořit. V červnu už italské dluhopisy rostly druhý měsíc za sebou a 10leté výnosy se obchodují poblíž nejnižších úrovní od března.

Výpadek během karantény znamená, že tato ekonomika by se podle Bloomberg Economics mohla letos snížit až o 13 %. Dluh by tak mohl lehce překročit více než 150 % produktu vzhledem k tomu, že ministerstvo financí rozděluje 75 miliard EUR ve stimulačních balíčcích. Vláda navíc bude pravděpodobně muset v červenci poskytnout dalších 20 miliard eur jako stimul ekonomiky, čímž by se rozpočtový deficit mohl rozšířit na 11,6 % HDP.

Premiér Giuseppe Conte minulý měsíc prohlásil, že „Itálie není zemí, kde opouštíme své dělníky“, a zavázal se učinit vše potřebné na ochranu občanů a podniků. To pravděpodobně znamená ještě více stimulů, které bude třeba financovat. Celkový dluh má podle Mazziero Research překonat koncem letošního roku hranici 2,5 bilionu EUR, přičemž na podzim se očekává refinancování.

Italské vlády se již dříve pokusily navýšit retailový dluh, zejména během krize v roce 2012, kdy byl vytvořen produkt BTP Italia napojený na inflaci. Nyní úředníci prosazují nové iniciativy, včetně BTP Futura a možných „zelených dluhopisů“ na pokrytí ekologicky šetrných investic. Někteří dokonce vznášeli i myšlenku perpetuitních dluhopisů, které šéf regulátora trhu Paolo Savona označil za „typické pro válečné období, se kterým se tato pandemie srovnává“.

Jak dluhy rostou, je na čase využít střadatele. Desetiletý dluhopis prodaný skrze banky v červnu přitáhl obrovský zájem. Vůbec největší prodej retailových dluhopisů v květnu, při čtyřdenní aukci BTP Italia, vynesl rekordních 22,3 miliard eur. Vzhledem k tomu, že občané v současné době vlastní pouze 3,1 % italských dluhopisů, oproti 62,5 % v roce 1988, je tu stále ještě velký prostor.

Nový dluhopis BTP Futura je ministerstvem financí nabízen jako dluhopis „pro budoucnost země“. Jeho výtěžek bude zcela použit k financování opatření na podporu hospodářství. To znamená, že ti, kdo do něj investují, budou pomáhat Itálii a zároveň pro sebe získají výnos. Výnos dluhopisu se časem bude zvyšovat a bude zahrnovat i „věrnostní prémii“ pro investory, kteří jej budou držet do doby splatnosti.

Zdroj: Bloomberg