Smíšené středeční obchodování

Akciové trhy v USA zakončily včerejší den po většinou v kladných hodnotách, když ve směru růstu působila další makroekonomická data. Červnový index nákupních manažerů v průmyslu od agentury ISM překonal očekávání trhu, když se přehoupl přes 50 bodovou hranici značící expanzi. Trh očekával hodnotu 49,5 bodu, ale reálná data dosáhla 52,6 bodu. Pozitivně působila i data od EIA ohledně stavu zásob surové ropy, které se snížily o 7,2 mil. barelů, což bylo také nad očekáváním a podpořilo to cenu ropy. Naopak mírně hůře dopadla ADP data ohledně zaměstnanosti (bez vlivu zemědělství a vlády) v červnu, když počet zaměstnaných namísto očekávaného růst k 3 mil., rostl pouze o 2,4 mil.

Mírnou nejistotu přináší opět i situace v Hong Kongu, kde se rozbíhají další větší protesty proti zákonu schváleným Čínou. Pravděpodobně v souvislosti s tím republikánský senátor Rubio dle agentury Reuters připravuje zákaz pro působení čínských firem na americkém kapitálovém trhu, pakliže budou zapojeny do špionáže, zneužívání lidských práv nebo budou podporovat čínskou armádu, což opět neprospívá americko-čínským vztahům.

Co se týče počtu nově nakažených, tak přírůstek byl vyšší než v předchozích dvou dnech. Nicméně firmy BioNTech a Pfizer (+3,2%) oznámily, že vývoj jejich vakcíny probíhá dobře a ukazuje zlepšení. Na samém počátku testů ho lidský organismus přijímá dobře.

Včera skončilo úvodní testování letadel 737 MAX od Boeingu (-1,6%), které zatím probíhalo bez komplikací. Důležité však budou následující týdny, kdy americký úřad pro letectví bude jednotlivá data z testování zkoumat a vyhodnocovat. Pokud by vše šlo hladce, tak lze očekávat, že by letouny mohly dostat povolení k vzletu během září. Otázkou ale zůstává, jak velká bude poptávka po zmíněných letadlech, když většina aerolinek propouští a letecký průmysl se z koronavirové krize bude dostávat v řádu let. Ryanair (+3,1%) včera například oznámil, že zruší 3,5 tis. pracovních míst.