Veřejné finance zaznamenaly zhoršení již v prvním čtvrtletí, zásadní ale bude výhled pro další roky (Komentář)

Veřejný sektor hospodařil v prvním čtvrtletí s deficitem 65,4 mld. Kč, resp. 4,8 % HDP. Hlavním důvodem bylo hospodaření státu, které se propadlo do deficitu 75,9 mld. Kč. Naopak municipality si udržely přebytek 11,7 mld. Kč a fondy sociálního zabezpečení hospodařily se zhruba vyrovnaným rozpočtem. Míra zadlužení poklesla o 0,6 procentního bodu na 32,8 % HDP.

Dnes zveřejněná čísla však ještě neobsahují dopad koronavirové krize a skokové zhoršění obrázku veřejných financí, které se událo během druhého čtvrtletí. Během této doby podle našich výpočtů vzrostl dluh státu zhruba o 500 mld. Kč. na necelých 2100 mld. Kč a zhoršení hospodaření indikují i průběžná čísla municipalit a zdravotních pojišťoven. Pokud vezmeme v potaz aktuálně navrhovaný deficit státního rozpočtu, vyšplhal by se deficit veřejných financí k -9,8 % HDP. Na základě současného vývoje daňových příjmů a celkových výdajů ale předpokládáme, že státní rozpočet nakonec tak vysokého deficitu nedosáhne. Již původní plán počítal s rekordním objemem investic ve výši 140,5 mld. Kč, k tomu se přidává zhruba 33 mld. Kč nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Aktuální navýšení investic tak podle nás narazí na omezené kapacity tuzemské ekonomiky. Navíc více než dvouměsíční bezpečnostní opatření podle nás zastavila všechny plánované projekty, čemuž nepomohl ani spor municipalit s vládou ohledně financování. Podle nás tak deficit státního rozpočtu skončí letos na 400 mld. Kč, což by znamenalo nárůst zadlužení veřejných financí na 39,5 % HDP. Zásadnější než konečný stav letošního hospodaření podle nás ale bude výhled pro další roky, o kterém nám Ministerstvo financí prozatím příliš neřeklo.