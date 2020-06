Úvěr na rekonstrukce, nebo na celou nemovitost? Trend se vrací do normálu

Rok 2019 byl na celém trhu s úvěry na pořízení nemovitostí dozvukem předchozího vývoje. V roce 2018 totiž došlo v reakci na opatření České národní banky k předzásobení. Lidé si tehdy chtěli půjčit peníze dřív, než dojde ke zpřísnění jejich poskytování. Dokazuje to i celkový objem poskytnutých úvěrů ve výši 47,8 miliardy korun za rok 2019.

Přestože došlo k meziročnímu poklesu téměř o třetinu, nelze to vnímat negativně. Pokud totiž zprůměrujeme výsledky za roky 2018 a 2019, vychází objem poskytnutých úvěrů ročně na 57, 6 miliardy korun, což by představovalo nejlepší výsledky od roku 2010. Většina obchodů se však efektem předzásobení předsunula již do roku 2018.