Vláda schválila vouchery do lázní. Program COVID - Lázně pomůže našim lázeňským městům i občanům

„Lázeňství patří mezi nejohroženější sektory zasažené dopady pandemie COVID-19 . Pokles poptávky může vést k omezení nabídky, uzavírání lázeňských zařízení, propouštění velkého množství personálu a k celkovým negativním dopadům na regiony České republiky. Proto byly lázně vybrány pro první fázi podpory. Zároveň poskytují léčebně rehabilitační péči, jejich služby tedy pomohou zdraví našich občanů. Jde o tradiční obor služeb, ve kterém Česká republika vždy vynikala i ve světovém měřítku. Je to naše rodinné stříbro ,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Zájemci od 1. 7. naleznou voucher na webu Kudyznudy.cz. Ten si vytisknou, předloží v lázních, nebo jim voucher vytisknou lázně přímo na místě. Sleva je 4 000,- Kč na dospělou osobu, která má trvalý pobyt v ČR a je součástí našeho systému zdravotního pojištění. Určená částka pro COVID – Lázně je 1 mld. Kč , v teoretické rovině bude možné za tuto výši alokace vystavit max. 250.000 voucherů. Pokud by byl zájem větší, bude nutno rozhodnout o zvýšení podpory.Cílem dotačního titulu je částečně nahradit výpadek zahraniční klientely, která představovala až 44 % klientů českých lázní. Současný výpadek zahraniční klientely a nucené omezení provozu lázeňských služeb znamená absenci cca 170-200 tis . hostů za rok. S ohledem na omezenou poptávku zahraničních návštěvníků rezidenti sami o sobě nemohou výpadek zahraničních návštěvníků vyrovnat. Kromě rozvoje lázeňského cestovního ruchu je záměrem dotačního titulu, aby se zákazníci naučili do lázní jezdit i na vícedenní pobyt spojený s čerpáním léčebných služeb i s relaxací a odpočinkem. Poskytnutá podpora přispěje k obnově celého regionu.Zákazník navštíví příslušné webové stránky a vygeneruje si slevový voucher. Ten bude odeslán na jeho e-mail. Poté jej vytiskne, případně jej ponechá uschovaný v e-mailové schránce. Zákazník kontaktuje vybrané lázně a zarezervuje si pobyt. Vedle toho bude možné generovat voucher i v jednotlivých lázeňských zařízeních, což, předpokládáme, využijí zejména skupiny obyvatel s omezeným přístupem k internetu.