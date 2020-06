O práci kvůli digitalizaci lidé nepřijdou, naopak

Pracovní trh nabral s pandemií novou dynamiku. Nejviditelnější změna přišla s přesunem řady lidí a pozic do online režimu. Méně viditelné, ale o to hybnější a trvalejší se mi zdá urychlení nástupu umělé inteligence, včetně automatizace a robotiky, do činností dosud zastávaných lidmi.





Ubývá lidského kontaktu v maloobchodě, komunikaci se zákazníky, stejně jako v dalších službách, které stále více zastávají softwarové aplikace. Máme se i my, pracovníci finančních a investičních služeb bát o svá místa?

V jednom ze svých dřívějších komentářů, kdy byla ještě situace na trhu práce, alespoň v Česku, diametrálně odlišná, jsem psala o technologiích nahrazujících člověka jako o nutném řešení situace, kdy „nejsou lidi“. Zároveň jsem psala o paradoxu, kterému se někdy říká efekt takzvané komplementarity. Při něm růst prodeje jednoho produktu podporuje růst zájmu o druhý produkt. Učebnicovým příkladem je káva a cukr. Čím více se vypije kávy, tím více se spotřebuje cukru. A to je i případ technologie a lidí v byznysu. Stroje a technologie tak nejen „berou“ práci, ale práci lidem zase i vytváří. I při zběžném pohledu je pak zřejmá komplementarita mezi lidským přístupem k analýze, rozpoznávání vzorů, heuristiky, analogie a AI/IT přístupem, precizností a logikou. Více kávy (technologie) znamená více cukru (lidské práce).

A v tom je i odpověď na aktuální obavy mnohých zaměstnanců o svou práci kvůli digitalizaci jejich činnosti. Domnívám se, že technologie naprostou většinu z nás, a to nejen ve finančních službách, nejen že nevytlačí, ale budou nás přímo potřebovat, a to k práci s vyšší přidanou hodnotou. Pochopitelně, nelze si představovat, že budeme sedět se složenýma rukama a čekat, až nás umělá inteligence zavolá plnit úkoly. Budeme se muset dále vzdělávat a zejména pozměňovat naše specializace tak, abychom rozuměli, jak automatizovaný svět funguje. V našem oboru už je to vidět třeba na takzvaném social tradingu, kdy jeden obchodník na trhu může kopírovat jiného automatizovaně, a tudíž teoreticky nepotřebuje poradce ani brokera. Realita je však jiná, poptávka po specialistech v oboru stále je, jen narůstají požadavky na jejich kvalifikaci nebo schopnost učit se.

Jak si Česko v proměně ke znalostní ekonomice založené na maximalizaci digitalizace vlastně stojí? To se stále ještě těžko poměřuje, když nejsou jednotné světově uznávané metodiky. Vodítkem ale může být srovnání s robotizací v průmyslu, kde naopak jasné metodiky a přesná data jsou: třeba podle blogu ředitele české pobočky ABB Vítězslava Lukáše je Česko v zapojení průmyslových robotů patnácté na světě a předstihlo i takové ekonomiky, jakými jsou Švédsko, Nizozemsko nebo Británie. A to už zní povzbudivě i pro nás, lidi ze sektoru služeb.

Pro ty, kteří se i tak kvůli technologiím bojí o práci, mám ještě jednu dobrou zprávu. Když si srovnáme jednotlivé státy podle nasazení robotů a míry nezaměstnanosti, můžeme předpokládat, že platí nepřímý vztah. Čím více zaměstnaných robotů, tím méně nezaměstnaných lidí. Nepřipomíná vám to něco? Čím více kávy, tím více…