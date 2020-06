Campling: Jak poznat další velký korporátní podvod

„Když se nyní jednoznačně ukázalo, že Wirecard byl skutečně obrovským podvodem a tato společnost čelí zániku, mnozí z nás se ptají, odkud se může vynořit další korporátní skandál.“ Tvrdí to FTAlphaville a poukazuje na analýzu od Mirabaud Securities, kterou zpracoval Neil Campling. Tedy „jediný člověk, který řekl, že cena akcií Wirecardu je nula“.



Campling přišel s dvaceti varovnými signály, které mohou ukazovat na další „velkou pohromu“. Zde jsou:





1. Společnost má ředitele, který rád vystupuje v médiích, neustále hovoří s lidmi z Wall Street a vychvaluje sebe i společnost.2. Obrovské odměny ředitele a managementu firmy , které ale nejsou provázány s vývojem ziskovosti či tokem hotovosti, ale jen s tržbami. Systém nastavený tak, že tito lidé mohou na firmě velmi zbohatnout a ta financuje jejich životní styl miliardářů.3. Odměny managementu se velmi liší od jiných porovnatelných firem, a to zejména s ohledem na nízkou ziskovost.4. Dlouhodobá neschopnost naplňovat stanovené cíle, které jsou ohlašovány s velkou slávou.5. Problémy s kvalitou, pochybnosti ohledně proklamovaných technologických výhod nad konkurencí.6. Podivné pohyby tržeb ke konci čtvrtletí, absence auditora, pochybné transakce a účetní operace se zahraničními společnostmi provázanými vlastnickými vazbami.7. Velký objem pohledávek za firmou, která skutečně prodává produkt a vyměňuje jej za hotovost zákazníků.8. Existence velkého objemu závazků z obchodního styku, neplacené mzdy , nájmy a podobně.9. Stagnující marže i přesto, že společnost expanduje.10. Vysoké hrubé dluhy a úrokové příjmy neodpovídající vykazované výši hotovosti, což naznačuje, že tato hotovost ve skutečnosti neexistuje.11. Vysoký obrat zaměstnanců, a to zejména ve finančním a právním oddělení. Odchod spoluzakladatelů firmy 12. Averze k hedge fondům 13. Boj s těmi, kteří kladou nepříjemné otázky.14. Narcistické chování ředitele. Platí dvojnásob, pokud rád používá Twitter 15. Velká skupina kritiků firmy , jejichž názory jsou ale popírány s tím, že cena akcie stoupá a tudíž „jsou to idioti“.16. Stagnace tržeb i přesto, že firma si snaží udržovat status růstové společnosti.17. Ztráty i přesto, že se neustále hovoří o tom, že do dvou tří let přijde nový zajímavý produkt a ten přinese velké zisky.18. Časté používání jednorázových účetních operací, většinou nejasně vysvětlených, které mají za cíl překlopit ztráty na alespoň mírné účetní zisky.19. Slabé dozorčí orgány.20. Velká skupina lidí na sociálních sítích a v médiích, kteří společnost nekriticky podporují a často vytahují „cílové hodnoty“ bez nějakého pevnějšího základu.Zdroj: FTAlphaville