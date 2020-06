Ropa: Od záporných cen k býčímu trendu

Na trhu s ropou došlo v posledních měsících k překotnému vývoji. Před dvěma měsíci na trhu s kontrakty na fyzické dodání ropy prakticky neexistovali kupci, kteří by byli ochotni kupovat surovinu za jakkoli nízkou cenu, v posledních týdnech již počet kupujících na trhu v Londýně převyšuje nabídku desetinásobně.

Za strmým propadem cen ropy stály vyschnutí poptávky v Číně, která byla ohniskem koronaviru, a konec spojenectví Ruska a Saúdské Arábie. Globální rozšíření nemoci covid-19 a cenová válka mezi Moskvou a Rijádem dostaly trh s černým zlatem na pokraj katastrofy, znesvářené strany se ovšem nakonec musely dát dohromady a souhlasily s největším omezením produkce v historii. Nakonec došlo i k zastavení šíření pandemie a trh s ropou se znormalizoval.

Rychlý obrat

Nyní vede silný trh s fyzickou ropou k růstu také na trzích s futures na burzách v Londýně a New Yorku. Cena ropy WTI se již stihla přehoupnout přes 40 USD za barel, přičemž růst byl stejně rychlý jako propad až pod nulu, kdy ropu prakticky nebylo kde skladovat. Změna na trhu se projevuje i tím, že futures s kratší splatností jsou dražší než kontrakty s delší splatností (backwardation). To může ukazovat na to, že rafinérské společnosti nechtějí nechat nic na náhodě a hodlají si zajistit dostatek ropy co nejdříve, a to i za cenu vyšší ceny. "Poptávka se zvyšuje každým týdnem," říká Marco Dunand ze společnosti Mercuria Energy Group.

Také v Číně se spotřeba ropy postupně vrací na předkrizové úrovně, podobně je tomu v Indii, Francii nebo Japonsku. Globální poptávka však klesla mezi březnem a dubnem o 30 % a o rozsahu oživení ekonomiky se stále spíše diskutuje. Většina ekonomů však tvrdí, že spotřeba je nyní asi 10-15 % pod normálem. Podle společnosti Vitol Group roste poptávka po ropě o zhruba 1,4 milionu barelů denně, což je zhruba spotřeba Spojeného království. Dokud však budou země OPEC+ omezovat nabídku, spotřeba nejspíše také výrazněji neporoste.

Prudké škrty OPEC+ znamenají, že i oslabená globální ekonomika pravděpodobně spotřebovává zhruba stejné množství surové ropy, jaké se produkuje. To je oproti období mezi březnem a květnem obrovský obrat. V té době obchodníci uskladnili v tancích, podzemních nádržích, a dokonce i v tankerech na moři asi miliardu barelů nežádoucí ropy.

Pokud se OPEC+ podaří přimět ostatní země, aby dodržovaly své produkční kvóty, a poptávka bude stále růst, svět by mohl brzy začít spotřebovat více ropy, než se produkuje. "Sledujeme povzbudivé známky oživení poptávky," řekl saúdskoarabský ministr pro energetiku na posledním setkání OPEC+.

Klesající zásoby mohou být často katalyzátorem rostoucích cen, ale může to být pomalý proces. Dodatečnou poptávku lze stejně snadno uspokojit díky dodávkám typu just-in-time, a to kombinací uvolnění omezení produkce zemí OPEC+ a zotavení těžby z břidlic v USA.

Jen málo obchodníků letos očekává překonání hladiny 50 USD za barel ropy, ještě méně jich ale věří v návrat na dubnová minima, kdy se ropa Brent obchodovala za méně než 16 USD za barel. Trh s ropou se po několika měsících konečně stabilizoval na úrovni okolo 40 USD za barel.