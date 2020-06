Rostoucí investice do sektoru sdílených služeb v Bosně a Hercegovině

26.06.2020 / 10:08 | Aktualizováno: 26.06.2020 / 11:14

V oboru sdílených služeb může v Bosně a Hercegovině v příštích dvou letech vzniknout až čtyři tisíce nových pracovních míst. Asociace ABSL, sdružující poskytovatele outsourcingu, vydala předběžnou verzi první zprávy hodnotící potenciál tohoto sektoru.



Sektor sdílených podnikových služeb v Bosně a Hercegovině v současné době zaměstnává 14 300 pracovníků. Podle zprávy asociace ABSL (Association of Business Service Leaders) se toto odvětví, které se v posledních letech stalo atraktivní pro zahraniční investory přicházející do země, do roku 2022 rozroste na 18 500 zaměstnanců.

Největší část zaměstnanců tohoto sektoru, asi 6 tisíc, se zabývá službami v oblasti IT, jako je vývoj softwaru či uživatelská podpora. Postupně ale narůstá i význam dalších typů služeb, jako jsou zákaznické služby, finance a účetnictví nebo logistika a řízení dodavatelských řetězců. Tato odvětví také mají největší potenciál dalšího růstu.

Odvětví sdílených služeb je primárně orientováno na export. Zahraniční investoři v Bosně a Hercegovině zřizují centra sdílených služeb, která obsluhují klienty v zahraničí, zejména v západní Evropě (65 %). Velká část služeb směřuje také do skandinávských zemí (20 %), kde žijí velké komunity bosenských krajanů, a do Spojených států (10 %).

Podle zprávy ABSL mohou zahraniční investoři v tomto sektoru těžit zejména z dostupnosti lidského kapitálu. Bosna a Hercegovina má mnoho mladých lidí s vysokým stupněm vzdělání a často dobrými jazykovými znalostmi, pro které zatím není dostatek pracovních příležitostí. Výhodou je také dostatečně silná digitální infrastruktura, stabilní energetická infrastruktura, nízké daňové zatížení a stabilní měna, která je navázána pevným kurzem na euro.

Zároveň je třeba dodat, že pro úspěšný rozvoj sektoru bude důležité, aby Bosna a Hercegovina zlepšila své podnikatelské prostředí např. co se týče modernizace pracovního práva, doplnění legislativy v oblastech jako je ochrana osobních údajů, snížení byrokratické zátěže či větší orientace vzdělávacího systému na trh práce.

Asociace ABSL působí napříč střední Evropou vč. České republiky. Její odnož v Bosně a Hercegovině byla založena v 2019. Zprávu, jejíž plná verze se očekává na podzim, vydává v letošním roce poprvé. Jedním ze zakládajících členů ABSL v Bosně a Hercegovině je místní dceřiná firma české společnosti STORSEN. V Bosně a Hercegovině poskytuje firma STORSEN outsourcingové služby v oblasti lidských zdrojů, účetnictví, PR a informačních technologií.

Ondřej Picka, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Sarajevu