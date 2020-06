Zlín: Nefunkční žárovka nepatří do komunálního odpadu

Nefunkční žárovka nepatří do komunálního odpadu

Zlín – Klasické wolframové žárovky se v Evropské unii neprodávají, a tak v posledních letech domácnosti přecházejí na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Lidé mohou volit podle místností, kam jej chtějí umístit i podle svých preferencí – kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Současná nabídka moderních světelných zdrojů je opravdu pestrá, ať už se týče výběru různé intenzity nebo charakteru světla. Nové výrobky si ale zaslouží více pozornosti, co se jejich likvidace týče. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad. Tam by z nich totiž při rozbití mohly unikat nebezpečné látky.

„Nový druh úsporných zářivek a LED žárovek určitě nesmí skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí,“ upozornila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

Kam tedy s nimi? Nejjednodušší je podle odborníků, vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové nebo odevzdat na místech k tomu určených.

„Obyvatelé Zlína mají možnost nefunkční světelný zdroj odevzdat ve sběrném dvoře v Malenovicích, na Zálešné nebo ve sběrném dvoře Technických služeb Zlín v Loukách. Samozřejmě také v elektro obchodě při nákupu nových žárovek. Obsluha sběrného dvora ho zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby tak, aby zabránila jeho rozbití,“ sdělila Vladimíra Pavlovová.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.