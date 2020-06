Covid mění podobu retailu – nutí k inovacím, zdlouhavý vývoj jde stranou

Retail právě prochází restartem. Prodej některých druhů zboží prakticky ustal a obchodníci se musejí vyrovnat s ekonomickými následky krize. Jinde pandemie prověřila odolnost distribučních kanálů i personálních zdrojů, protože prodejci museli zvládnout nápor zákazníků i výpadky v zásobování. Jedno je ale jisté – kdo neváhal s digitalizací, měl výhodu. Koronavirová krize změnila i nákupní preference zákazníků.

Změna chování zákazníků

Pandemie covidu-19 změnila situaci v retailu a ovlivnila způsob, jakým žijeme, nakupujeme a poptáváme zboží i služby. Omezily se možnosti zákazníků, a ti začali k nakupování hledat jinou cestu. Našli ji na internetu, on-line se začalo prodávat i zboží, u kterého se podíl tohoto způsobu prodeje zvyšoval v minulých letech jen pomalu – nejvýraznější to bylo u potravin a drogerie. Nedá se očekávat, že po uvolnění koronavirových opatření se vše vrátí do starých kolejí.

„Mnoho změn ve spotřebitelském chování pravděpodobně přetrvá dlouho po pandemii: lidé více uvažují o tom, co opravdu potřebují, a také kladou větší zřetel na dopad na zdraví a životní prostředí,“ komentuje aktuální situaci Martin Šrůma z Accenture v České republice. „Okolnosti přiměly i konzervativní zákazníky překonat zábrany a využít služeb online nákupů a digitálních technologií. Překvapující bylo zejména měřítko a tempo změn, které se komprimovaly do několika týdnů, ačkoli za jiných podmínek by pravděpodobně trvaly roky. Otázkou zůstává, do jaké míry lidé převezmou návyky z doby pandemie a jak rychle budou společnosti reagovat na nové příležitosti.“

Stáhnou se kamenné prodejny na internet?

Před uzavřením kamenných obchodů online nákupy upřednostňovala přibližně 1/3 zákazníků a je více než pravděpodobné, že tento podíl v posledních dvou měsících výrazně vzrostl. Dokazují to i obraty prodeje e-shopů v letošním druhém kvartálu, které se u většiny z nich pohybovaly v podobných objemech jako v předvánočním období.

Růst prodejů se ale netýká všech typů zboží. Například meziroční srovnání obratů e-shopů běžících na platformě OxyShop za duben ukázala, že zatímco prodej potravin vzrostl o více než 80 % a stavebnin více než o 60 %, prodej drogerie, zejména zboží zaměřeného na udržování krásného zevnějšku, se propadl více než o třetinu. Oproti mnohým tvrzením si poměrně dobře vedl segment oblečení a doplňků, i když údaje od prodejců ukazují určitý odklon od „velkých“ značek a luxusního zboží.

Koronavirová krize samozřejmě nejvíce postihla ty podnikatele, kteří měli jen kamenné provozovny. I když se nedá očekávat, že veškerý prodej se nyní přesune do on-line prostředí, většina prodejců rozloží zřejmě své síly mezi klasický a on-line prodej. Mění se i preference zákazníků ve způsobech placení a dopravy zboží. Covid-19 zrychlil klesající trend dobírky, v problémech se ocitly i někteří dopravci nabízející doručení na pobočky. Způsob dopravy, kterému se naopak v době krize dařilo a nadále daří, je doručení na adresu. Výrazně vzrostl podíl on-line plateb.

„Prodeje textilního zboží a oděvů jako celek sice v době koronavirové krize klesly, i nás zasáhlo uzavření kamenných prodejen, on-line prodej byl ale v březnu a dubnu silný,“ říká Adam Rožánek z české značky Styx zaměřené na spodní prádlo, která svou produkci nabízí i on-line na vlastním e-shopu a provozuje také specializovaný internetový obchod Trenyrkarna.cz, kde prodává i další české a světové značky spodního prádla. „Pomohla nám i rychlá reakce – rozšíření našeho sortimentu o roušky. Vzhledem k tomu, že Styx má veškeré výrobní kapacity na území ČR, mohli jsme velmi pružně zareagovat na vývoj situace,“ dodává Adam Rožánek.

Zatěžkávací zkouškou si prošlo „zázemí“

Covidová opatření prověřila i odolnost a pružnost té méně viditelné části obchodu – celého dodavatelského řetězce a skladového hospodářství. A ta se bude také u většiny z nich radikálně měnit. Většina prodejců musela v první řadě vytvořit strategii pro správu zásob, které uvízly v uzavřených obchodech a skladech. Hned potom bylo třeba věnovat pozornost přehodnocení dodavatelského řetězce, protože pandemie celosvětově ovlivnila zdroje, výrobu i logistiku.

„V retailu, ale i v dalších oborech, bude následkem koronavirové krize výrazné zrychlení digitalizace. Firmy se na další možné výkyvy musejí připravit. Pokud možno co nejvíc zvýšit pružnost svých procesů a kapacit tak, aby v případě skokového navýšení poptávky dokázaly reagovat, a stejně tak minimalizovaly ztráty v případě odstávky. A to bez digitalizace a automatizace není možné,“ říká Ondřej Dědina, ředitel společnosti Mibcon. „V retailu vrostl důraz nejenom na on-line prodej, ale i na automatizaci skladového hospodářství, která přináší za běžného provozu nárůst efektivity procesů a v dobách krize větší přizpůsobivost, a tím i redukci ztrát. Sklad může obsluhovat významně menší počet zaměstnanců. Inteligentní logistická řešení přinášejí hned několik efektů – nižší personální náklady, úsporu skladovacích prostor, ale i snížení chybovosti a zvýšení produktivity práce.“