Benzín už stojí zase více než 27 korun za litr, koronavirová láce je pryč. I tak řidiče čeká zřejmě nejlevnější léto za dvacet let, na cestě do Chorvatska tam a zpět ušetří zhruba tisícovku

Průměrná cena benzínu Natural 95 se včera vrátila nad úroveň 27 korun za litr. Konkrétně na úroveň 27,04 koruny za litr. Naposledy se benzín v průměru prodával za 27 korun či více v polovině letošního dubna. Jedná se tedy o neklamný znak toho, že ceny pohonných hmot se po propadu způsobeném vrcholící koronavirovou krizí postupně normalizují. V porovnání se svým květnovým dnem, 25,60 koruny za litr, už benzín Natural 95 zdražil o více než 1,40 koruny na litr. Jen v uplynulém týdnu jeho cena vzrostla o více než třicet haléřů na litr. Zdražuje také nafta, byť v menším rozsahu než benzín. Za posledních sedm dní vzrostla její cena o 25 haléřů na litr. Nafta je tak nejdražší od druhé poloviny dubna.

Důvodem zdražování pohonných hmot je růst cen ropy na světových trzích. Ropa Brent předevčírem zdražila nejvýše od doby, než se v březnu naplno začaly projevovat dopady koronavirové krize. Včera se však ropa ocitla pod výprodejním tlakem, a to zejména kvůli obavám s výrazného šíření druhé vlny pandemie covid-19.

Znatelné zdražení pohonných hmot v ČR z uplynulých sedmi dní tak v nadcházejícím týdnu zvolní. Zdražení ropy na světových trzích není takové, aby opodstatnilo tyto cenové nárůsty pohonných hmot v ČR. Vždyť ropa Brent na světových trzích zdražuje v červnu pouze o zhruba pět procent. Navíc ovšem během června zpevnila koruna vůči dolaru, o 2,3 procenta, což by mělo korunový efekt růst dolarové ceny tlumit. To vše znamená, že tuzemské čerpací stanice ve světle opětovně zesílené poptávky, jež je důsledkem návratu ekonomiky k běžnému provozu, navyšují své marže. Řada čerpacích stanic během vrcholné fáze koronakrize „krvácela“ a potřebuje se nyní finančně zahojit.

Silný konkurenční tlak, jemuž tuzemští čerpadláři čelí, jim nedovolí dále svoji marži takto markantně navyšovat, takže pokud nedojde k obnovení cenového růstu ropy, v první polovině července zdražování pohonných hmot ustane. V příštím týdnu tak lze očekávat růst cen kolem deseti haléřů na litr. O prázdninách nelze vyloučit pokles opět pod úroveň 27 korun i u benzínu, zejména pokud se druhou vlnu nákazy nepodaří potlačit.

Každopádně letos tuzemské řidiče čeká velmi levné léto. Rozhodně nelze vyloučit, že po celé léto budou ceny jak benzínu, tak nafty v pásmu od 26 do 27 korun za litr. V souhrnu by tak paliva byla levnější dokonce i než v letní sezóně krizového roku 2009, kdy kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky, se cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 korun za litr, ovšem cena benzínu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 korun. V souhrnu tak letošní léto bude pro motoristy pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro dvacet let.

Benzín je tradičně levnější v Polsku, ovšem v dalších okolních zemích vyjde v průměru dráž, a to včetně Slovenska, Rakouska či Maďarska. To samé lze v současnosti říci o naftě. Benzín je momentálně levnější než v ČR ze zemí EU pouze v Litvě, v Bulharsku, v Rumunsku a ve zmíněném Polsku. Nafta je navíc kromě zmiňovaných zemí levnější v Lucembursku, v Andoře a na Kypru.

Pohonné hmoty jsou tradičně dražší než v ČR také v Chorvatsku. I tak však cesta automobilem do Chorvatska vyjde letos v létě o zhruba 400 korun levněji než v létě před rokem, cestuje-li motorista ve vozu s benzínovým pohonem a se spotřebou kolem pěti litrů na sto kilometrů. Na cestě z Chorvatska zpět do ČR ušetří oproti loňsku zhruba 500 korun.