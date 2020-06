Česká pošta: Přeprava zásilek do a z Austrálie může být neúměrně dlouhá

Nedostatečné letecké propojení mezi některými zeměmi světa kvůli pandemii koronaviru neustále trvá. To způsobuje také problémy v přepravě zásilek. Jednou ze zemí, s kterou je nedostatečné letecké spojení, je Austrálie.

Česká pošta upozorňuje klienty, že v této době může nastat i situace, kdy příjem zásilek do některých zemí nebyl pozastaven, nicméně z důvodu nedostatečných přepravních kapacit může být přepravní doba výrazně prodloužena. Je to třeba případ Austrálie. Česká pošta v současné době eviduje zhruba 2-3 tuny nepřepravené pošty. Příjem zásilek do Austrálie pozastaven nebyl, neboť má Česká pošta uzavřenu dohodu s leteckou společností, nicméně její kapacity jsou omezené. Situace by se měla zlepšit v červenci.

Česká pošta pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách aktuální seznam zemí, do kterých je pozastaveno přijímání zásilek, a to právě z důvodu neexistence nebo nedostatečného množství leteckých kapacit.

Česká pošta doručuje svým zákazníkům v České republice zásilky, které ze zahraniční přepravy dostane v České republice do přepravy, za níž je zodpovědná. Pokud zahraniční přepravní společnosti či e-shopy nejsou kvůli současným limitům v mezinárodní přepravě schopni dopravit zásilku po řádném objednání svým zákazníkem do přepravy, na kterou by měla Česká pošta vliv, nemůže Česká pošta garantovat její doručení adresátovi v České republice.