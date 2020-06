Vlakem do Evropy: Dopravci obnovují linky do zahraničí

Provoz vlaků do zahraničí se po opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 vrací do obvyklého provozu. Přinášíme Vám stručný přehled linek do okolních zemí.

Více informací naleznete na webových stránkách jednotlivých dopravců:

Provoz linek těchto linek je plně obnoven.Provoz této linky je obnoven. Vlaky jezdí 3 x denně v každém směru.Provoz linky do Košic je obnoven, a to s intenzitou 2x denně v každém směru.Provoz na této lince je obnoven, vlaky jezdí v obou směrech téměř každý den. Plně bude provoz obnoven 1. července.Vlaky v současné době končí/začínají ve stanici Bohumín . Linky budou do Polska prodlouženy 22. června.Obnovení provozu vlaků na těchto linkách proběhne 1. července.Spoje na této lince budou obnoveny 3. července. Spoj vyjíždí v pátek a neděli odpoledne z Prahy s večerním příjezdem do Krakova a zpět do Prahy se vrací v sobotu a v pondělí před polednem.Jednání o obnovení linky probíhají, termín spuštění linky do Vratislavi bude oznámen v nejbližších dnech.Provoz této linky je plně obnoven (vyjma vlaků EC Hungaria).Provoz na této lince je plně obnoven.V současné době je obnoven provoz pouze v úseku Praha Plzeň , a to z důvodu výluky na trati. Plné obnovení v celé trase Praha – Mnichov se předpokládá v první polovině července, po ukončení prací na trati.Provoz na těchto linkách je plně obnoven.V současné době vlaky na této lince končí/začínají ve stanici Břeclav . Linka bude do Rakouska prodloužena 22. června.V současné době je provoz na této lince obnoven 2x denně v obou směrech. Obnovení v plném rozsahu je předpokládáno na začátek července.Dne 30. června bude spuštěno nové vlakové spoje do slovinské Lublaně a chorvatské Rijeky. Tyto spoje pojedou v letní sezóně do 26. září. Předpokládaná četnost spojů je 3-7x týdně.V současné době vlaky této linky ve směru do Maďarska končí/začínají na Slovensku ve stanici Nové Zámky. Linka bude do Budapešti prodloužena od 1. července.Nové spojení do Maďarska bude spuštěno na přelomu července a srpna.www.cd.czwww.regiojet.czwww.le.cz